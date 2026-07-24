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Mujer quiso tomarse una selfie con un tiburón y terminó perdiendo AMBAS MANOS tras fatal ataque

A la turista canadiense tuvieron que amputarle las manos tras las lesiones que le provocó la enorme especie de casi dos metros.

Julio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ataque-tiburon.jpg

Una mujer fue atacada por un tiburón luego de intentar tomarse una selfie.

Getty Images

Una mujer de 55 años, de nacionalidad canadiense, practicaba esnórquel cuando quiso “interactuar con el animal (un tiburón) desde las aguas poco profundas en un intento de tomar fotografías”, según el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Costeros de Turcas y Caicos (DECR).

Las autoridades declararon ante medios locales que la turista estaba nadando cuando el tiburón le mordió ambos brazos. Según el diario ‘Herald’ de Nueva Zelanda, la víctima -identificada como Nathalie Ross- fue trasladada a un hospital cercano donde tuvieron que amputarle las manos para salvarle la vida.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de la mujer herida”, escribió la policía en un comunicado.

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Luego, Ross fue trasladada a un hospital de Canadá para recibir tratamiento adicional.

En tanto, los expertos no han podido identificar la especie de tiburón que atacó a la mujer, sin embargo, consideran que podría tratarse de un tiburón toro.

Después de lo ocurrido, la isla fue cerrada temporalmente aunque luego fue reabierta.

Este terrible accidente ocurrió el pasado febrero de 2025, sin embargo, cobró relevancia tras las nuevas cifras de ataque de tiburones en el mundo.

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Hubo 69 ataques en todo el mundo en 2023 y 47 en 2024, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, mantenido por el Museo de Historia Natural de Florida, en Estados Unidos. Cuatro de los ataques de tiburón del año pasado terminaron en muertes.

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amputación selfie Tiburón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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