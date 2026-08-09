El team Laguardia se ríe (y mucho) de la queja forma del Team Moisés; ¿por qué pelean?

La guerra está declarada.

La rivalidad de Ernesto Laguardia con Moisés Peñaloza dentro de La Casa de los Famosos ya tuvo repercusiones en el exterior.

Como se sabe, mientras los habitantes están en el reality show, permanecen incomunicados y no tienen acceso a sus teléfonos; por tanto, dejan el manejo de sus redes sociales a un community manager.

En el caso de Ernesto, el trabajo que se ha hecho en sus redes se ha viralizado por ser un contenido irónico y punzante.

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Con audios y sonidos sacados de videos en tendencia, personajes populares o canciones, se han hecho publicaciones en las que Ernesto, por ejemplo, parece como si estuviera harto de que Moisés quiera platicar con él.

La molestia del Team Moisés

Este tipo de contenido, común en redes sociales, fue considerada sin embargo, “hostilidad masiva” por parte del Team Oficial que maneja las redes de Moisés Peñaloza.

En un comunicado membretado con la palabra “Oficial”, acusaron a “la persona que administra las plataformas digitales” de Ernesto de “incentivar una ola de mensajes de odio sin fundamento”.

“Actos que estamos seguros el señor Ernesto Laguardia jamás aceptaría ni provocaría”.

La respuesta del Team Ernesto Laguardia tardó apenas un par de horas. Y fue, como lo ha sido todo su contenido, un meme.

Parodiaron el comunicado oficial del Team Moisés, lo calcaron pero en vez de un largo texto, dejaron la hoja en blanco y solamente agregaron el emoji de una cara llorando de risa.

Como se sabe, ese emoji se usa cuando algo parece extremadamente gracioso y se usa para mostrar que algo te hizo reír a carcajadas hasta llorar

La reacción de los usuarios, tanto en el perfil de Moisés como de Ernesto, fue en su mayoría a favor del Team Laguardia.

Señalaron además, que se trata de un juego y que las publicaciones no son sino memes.