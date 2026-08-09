Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

La tremebunda historia del ataúd de la mamá de Camila Sodi con final feliz

¿Por qué la actriz y su hermana se encargaron en embalsamar el cuerpo de Ernestina Sodi?

Agosto 08, 2026 • 
Alejandro Flores
camila sodi ernestina sodi.jpg

Camila Sodi

Captura @rominaasacre

Camila Sodi lo considera “obra del destino”.

Así se refiere el hecho de que tras la muerte de su madre Ernestina Sodi, ella y su hermana fueron las que embalsamaron el cuerpo.
La historia se cuenta en su libro llamado “El pequeño libro del duelo”, en el que detalla los días que vivió a partir de la muerte de la hermana de Laura Zapata.
Lo que Camila llama “obra del destino” es la curiosa coincidencia de que su familia tenía un negocio de ataúdes, pero no cualquier negocio de ataúdes, sino uno especialmente novedoso.

“Mi hermana y mi mamá tenían un negocio de ataúdes biodegradables”, cuenta.

Es decir, que estaban hechos de materiales biodegradables a los que se les agregaban semillas para que con el paso del tiempo, el ataúd se convirtiera en un árbol o planta.
TE RECOMENDAMOS: Gala Montes protagonizó una nueva polémica: ¡acusaron a su novio de ser un mantenido!

“Tenían muy buenas ideas pero un día descubren que el ataúd se deshace pero el cuerpo no. Entonces el personajazo de mi hermana Marina decide estudiar emblasamamientos y necropsias en la UNAM”.

Marina desarrolló una nueva técnica cuya primera prueba fue precisamente con el cuerpo de la mamá de Camila Sodi.

“Es una historia tremebunda. La enterramos en el ataúde prototipo y lo llenamos de flores”.

Por eso mismo, fueron ellas dos la que embalsamaron a su mamá. Así lo narró en el podcast de Romina Sacre.

Camila Sodi Ernestina Sodi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez