¿Qué le cantó Nodal a su suegro Pepe Aguilar en su fiesta de cumpleaños?

53 años celebró Pepe Aguilar con una fiesta en una restaurante al que asistieron sus hijos (excepto Emiliano), familiares (incluyendo su yerno, Christian Nodal) y amigos.

El pastel se decoró con señales zacatecanas, como por ejemplo nopales y cactus, las plantas que mejor definen el desierto de ese estado.

Ángela Aguilar fue una de las primeras en tomar el micrófono. Puesto que los Aguilar son una dinastía de cantantes cuyo origen se remonta a la década de os 40 el siglo XX, cuando el patriarca don Antonio Aguilar se dedicaba a recorrer restaurantes y cantinas de Tijuana para cantar boleros.

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Ángela eligió “Contigo en la distancia” para honrar a su padre en su cumpleaños mientras que su hermano Leonardo cantó “El fuereño”, uno de esos corridos que cuentan historias de hombres bragados y que don Antonio Aguilar hizo famoso por cantarlo en la película “La Justicia del Gavilán Vengador”

Ambos interpretaron sus canciones frente a la mesa de Pepe, quien los miró con admiración y a veces hasta tarareaba los coros.

Ángela y Leonardo Aguilar, en la fiesta 53 de su papá Instagram

Sin embargo, Nodal prefirió cantar desde su mesa y no levantarse.

A la distancia, Pepe le mandó una señal de alegría y agradecimiento mientras Nodal cantaba:

Adiós amor, me voy de ti

Y esta vez para siempre

Me iré sin marcha atrás porque sería fatal

Adiós, amor, yo fui de ti

El gesto fue agradecido por Pepe Aguilar, quien comprendió la importancia de la dedicatoria: se trata de la canción que convirtió a Nodal en una estrella de la música regional mexicana y que está conectada con su historia personal.

“Es una canción de los Dareyes de la Sierra que yo escuchaba desde los 11 años y le gustaba mucho a mi familia”, ha explicado Nodal.

En 2017, cuando Nodal estaba por cumplir la mayoría de edad, construyó una nueva versión del tema, con instrumentación en otro tono y una ligera variación de métrica en los versos.

Fue un éxito instantáneo y es hoy su canción más reproducida en Youtube... y se la dedicó a su suegro en este cumpleaños.