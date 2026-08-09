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¿Qué le cantó Nodal a su suegro Pepe Aguilar en su fiesta de cumpleaños?

Pepe celebró 53 años con una comida en la que también cantaron Ángela y Leonardo, sus hijos

Agosto 08, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal pepe aguilar cumpleaños.jpg

Nodal y Pepe Aguilar

Instagram

53 años celebró Pepe Aguilar con una fiesta en una restaurante al que asistieron sus hijos (excepto Emiliano), familiares (incluyendo su yerno, Christian Nodal) y amigos.

El pastel se decoró con señales zacatecanas, como por ejemplo nopales y cactus, las plantas que mejor definen el desierto de ese estado.
Ángela Aguilar fue una de las primeras en tomar el micrófono. Puesto que los Aguilar son una dinastía de cantantes cuyo origen se remonta a la década de os 40 el siglo XX, cuando el patriarca don Antonio Aguilar se dedicaba a recorrer restaurantes y cantinas de Tijuana para cantar boleros.
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Ángela eligió “Contigo en la distancia” para honrar a su padre en su cumpleaños mientras que su hermano Leonardo cantó “El fuereño”, uno de esos corridos que cuentan historias de hombres bragados y que don Antonio Aguilar hizo famoso por cantarlo en la película “La Justicia del Gavilán Vengador”

Ambos interpretaron sus canciones frente a la mesa de Pepe, quien los miró con admiración y a veces hasta tarareaba los coros.

angela aguilar leonardo aguilar.jpg

Ángela y Leonardo Aguilar, en la fiesta 53 de su papá

Instagram

Sin embargo, Nodal prefirió cantar desde su mesa y no levantarse.
A la distancia, Pepe le mandó una señal de alegría y agradecimiento mientras Nodal cantaba:
Adiós amor, me voy de ti
Y esta vez para siempre
Me iré sin marcha atrás porque sería fatal
Adiós, amor, yo fui de ti

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El gesto fue agradecido por Pepe Aguilar, quien comprendió la importancia de la dedicatoria: se trata de la canción que convirtió a Nodal en una estrella de la música regional mexicana y que está conectada con su historia personal.

“Es una canción de los Dareyes de la Sierra que yo escuchaba desde los 11 años y le gustaba mucho a mi familia”, ha explicado Nodal.

En 2017, cuando Nodal estaba por cumplir la mayoría de edad, construyó una nueva versión del tema, con instrumentación en otro tono y una ligera variación de métrica en los versos.

Fue un éxito instantáneo y es hoy su canción más reproducida en Youtube... y se la dedicó a su suegro en este cumpleaños.

Christian Nodal
 PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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