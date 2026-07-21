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Tiktokers descubren CUERPO SIN VIDA en el mismo hotel donde hallaron a Debanhi Escobar muerta

Un grupo de jóvenes ingresó al sitio de forma clandestina y se toparon con una terrible escena.

Julio 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Debanhi-Escobar.jpg

Descubren un cuerpo sin vida en el mismo hotel donde localizaron a Debanhi Escobar.

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Este lunes 20 de julio la Fiscalía General de Nuevo León confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el mismo hotel en el que encontraron a Debanhi Escobar en abril de 2022.

Medios locales dan cuenta de que los restos fueron descubiertos por un grupo de tiktokers que ingresaron de forma clandestina al Motel Nueva Castilla, ubicado en Monterrey.

Los creadores de contenido hacían una exploración en el lugar cuando, aparentemente, observaron marcas de arrastre en el suelo. Siguiendo el rastro llegaron a “la habitación 156” y allí estaba el cuerpo de un hombre muerto.

TE RECOMENDAMOS: ¡Indignante! Destruyen y vandalizan tumba de Debanhi Escobar: FOTOS

Las autoridades indicaron que resguardaron la identidad de los jóvenes, quienes fueron llevados a emitir su declaración. Al tiempo, trascendió que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, peritos y forenses están a la espera de que se concluyan las labores de identificación del cadáver.

¿Cómo hallaron a Debanhi Escobar?

En abril de 2022, se dio a conocer la desaparición de la joven Debanhi Escobar en Escobedo, Nuevo León, luego de asistir a una fiesta.

Tras casi dos semanas de búsqueda, los restos de la chica de 18 años fueron localizados en una cisterna de agua en el Motel Nueva Castilla, que antes ya había sido registrada.

Las investigaciones oficiales determinaron que la causa de muerte de Debanhi fue “asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”.

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Ericka Rodríguez

Desde el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, el Motel Nueva Castilla fue cerrado e incautado.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Platanito’ y el chiste sobre Debanhi Escobar que lo dejó en problemas

La familia de la joven ha luchado por esclarecer la verdad y por revelar los motivos del asesinato.

Debanhi Escobar muerto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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