“Un paso hacia ti” abre la era de los M-Dramas... ¡La M es de México!

El fenómeno comenzó en Corea, conquistó al mundo y ahora busca escribir un nuevo capítulo con sello mexicano. Los K-Dramas, conocidos por sus historias emotivas, romances entrañables y personajes capaces de conectar con millones de espectadores, encontraron una nueva versión en México: los M-Dramas, una apuesta que lleva la “M” de México como bandera y que busca conquistar a una audiencia acostumbrada a consumir entretenimiento de manera diferente.

Detrás de esta nueva etapa se encuentra Luis Luisillo Miguel, productor que vuelve a apostar por las historias juveniles con Un paso hacia ti, una de las cuatro series originales que conformarán la nueva barra de Televisa para Canal 5, que se estrenará el próximo 27 de julio a las 19:30 horas.

La primera producción de Luis dentro de esta nueva etapa es una historia juvenil que combina romance, drama familiar y comedia ligera. La serie cuenta la vida de Kevin Briceño, un joven que tiene un sueño muy distinto al camino que su familia imaginó para él: convertirse en bailarín profesional de danza clásica.

Un paso hacia ti Octavio Lazcano

“Es una historia muy cercana a nuestras historias mexicanas de jóvenes, pensada para verse en familia, como la audiencia de Canal 5. Kevin viene de una familia de mecánicos donde existe una tradición muy marcada. Su padre quiere que estudie Ingeniería para que pueda hacerse cargo del taller, pero él desde pequeño descubrió que quería bailar”.

El conflicto de Kevin refleja una realidad que viven muchos jóvenes: la presión por cumplir las expectativas familiares y la necesidad de encontrar una identidad propia.

A lo largo de la historia, su hermana Lola será una pieza fundamental para que él siga adelante. Aunque enfrenta una discapacidad derivada de un trauma raquimedular, su personaje representa fortaleza, apoyo y determinación.

“Lola es un personaje maravilloso porque, aunque esté en una silla de ruedas, es quien impulsa a Kevin. Ella lo ayuda, lo motiva y lo inscribe en una audición para una academia de danza muy importante”. En esa academia aparece Lorenza, una exbailarina que tuvo que abandonar su carrera después de un accidente que afectó su talón de Aquiles. A través de ella, la serie explora otro tema central: los sueños que los padres depositan en sus hijos.

“Lorenza puso en su hija todos sus sueños y frustraciones como bailarina. Desde pequeña la preparó para seguir ese camino, pero la hija tiene otro deseo: quiere ser chef. Ahí vemos esos conflictos que viven muchos jóvenes cuando sienten la presión familiar sobre lo que deben ser”.

Para Luis Luisillo, una de las fortalezas de Un paso hacia ti es que aborda temas actuales sin perder la esencia de una historia familiar.

“Siempre me he caracterizado por buscar historias originales que emocionen y conecten con la audiencia, porque las audiencias han cambiado mucho. Creo que tenemos un producto atractivo porque habla de jóvenes, pero también toca temas que tienen que ver con padres y abuelos”.

La serie cuenta con 20 capítulos de una hora y mantiene la estructura de los dramas cortos: conflictos claros, emociones intensas y una narrativa pensada para atrapar desde los primeros minutos.

Un paso hacia ti Octavio Lazcano

“El género tiene drama, pero también muchas situaciones y pinceladas de comedia ligera que la hacen muy agradable. Es una serie que puede ver toda la familia, incluso adolescentes jóvenes sin ningún problema”. El elenco está encabezado por Davi Ulloa y Pamela Cervantes. Para el actor costarricense, quien interpreta a Kevin Briceño, esta producción representa su primer protagónico. “Davi es realmente un lanzamiento, él tiene mucho talento y este es su primer protagónico. Pamela también es una joven actriz con experiencia en plataformas y los dos tienen una gran oportunidad con esta historia”.

La producción también cuenta con actores como Miguel Pizarro y Arturo Viñales, quienes acompañan a esta nueva generación de intérpretes. La historia original fue creada por los colombianos Andrés Montoya y Lina Arboleda, junto con los guionistas Magalli Urquieta y Berenice Cárdenas.

Para Luis, apostar por historias nuevas es fundamental, incluso en una industria donde muchos temas parecen haber sido explorados. “Creo que siempre hay mucho que contar. Aunque alguien diga que todo está contado, la forma de contar una historia puede hacerla sentirse diferente. Es como cuando cuentas un chiste: puede ser el mismo, pero si lo cuentas de otra manera vuelve a funcionar”.

El productor considera que su experiencia trabajando con públicos jóvenes le ha permitido entender mejor los cambios en la audiencia. “Si yo hubiera venido del melodrama más tradicional, quizá me habría costado más entender a los jóvenes.

Pero durante muchos años he trabajado en proyectos juveniles y musicales, y eso me ha permitido conocer lo que consumen y lo que buscan”.

Luis también reconoce que la velocidad del entretenimiento actual cambió la relación entre espectadores y contenidos. “Difícilmente un joven hoy se sienta a ver 100 horas de una historia dirigida para ellos. Tienen el teléfono y las plataformas para ver contenidos cuando quieren y con la duración que quieren”.

El productor pone como ejemplo el impacto de las redes sociales y los nuevos formatos digitales. “En un minuto o dos puedes contar una verdadera historia y enganchar a alguien. Las audiencias cambiaron y nosotros tenemos que cambiar con ellas”. Con Un paso hacia ti, Luis Luisillo apuesta por una televisión mexicana que conserva el poder de las emociones, pero encuentra nuevas maneras de narrarlas. Los M-Dramas llegan para demostrar que una gran historia no depende solo de su duración, sino de la conexión que logra con quien la mira.

Referente de la pantalla

Luis Luisillo Miguel es un productor mexicano reconocido por su trabajo en proyectos de entretenimiento que han marcado a distintas generaciones de espectadores. A lo largo de su carrera ha participado en producciones juveniles y musicales que lograron convertirse en referentes de la televisión mexicana, entre ellas el fenómeno internacional Rebelde al lado de Pedro Damián. Su experiencia creando contenidos para públicos jóvenes le ha permitido desarrollar historias donde la música, la identidad y los conflictos de nuevas generaciones ocupan un lugar central. Con su llegada al universo de los M-Dramas, busca abrir una nueva etapa en la televisión mexicana al adaptar tendencias internacionales con una mirada local.