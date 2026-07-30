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Ninel Conde estrena docu-serie en ViX para mostrarse tal cual es: “Ninel Conde: Sin Filtro”

El Bombón Asesino abre la puerta a su intimidad...

Julio 30, 2026 • 
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Ninel Conde

ViX

Con acceso inédito a su rutina y entorno más cercano, “Ninel Conde: Sin Filtro” abre las puertas a la vida personal y profesional del ‘Bombón asesino.

Las cámaras la muestran en su día a día, revelando una faceta íntima, auténtica y sin reservas. Desde los escenarios y compromisos profesionales que marcan su carrera, hasta los desafíos personales que enfrenta fuera del ojo público, la audiencia descubrirá a la mujer detrás del personaje.

ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anunció el estreno de su nuevo docu-serie “Ninel Conde: Sin filtro”, una producción que abrirá las puertas a la vida personal y profesional de una de las figuras más mediáticas y multifacéticas del entretenimiento latino.

La serie estrenará el próximo 14 de agosto, con sus cuatro episodios disponibles desde el día de lanzamiento exclusivamente a través de ViX Premium.

A lo largo de esta nueva entrega de la franquicia “Sin filtro”, las cámaras acompañan a Ninel Conde desde los escenarios y compromisos profesionales que marcan su carrera, hasta los desafíos personales que enfrenta fuera del ojo público, la audiencia descubrirá a la mujer detrás del personaje.

ninel conde

Ninel Conde se hizo famosa después de ganar un concurso de belleza en el Estado de México.

(Instagram @ninelconde)

“Ninel Conde: Sin filtro” explora las distintas dimensiones de su vida: esposa en Miami, mamá en Monterrey y empresaria en Houston, donde lidera una compañía de remodelación de casas junto a su esposo y un equipo tan diverso como entrañable.

Entre viajes, reuniones, momentos familiares y reflexiones personales, retrata una etapa de transformación, resiliencia y plenitud.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con la inigualable Ninel Conde para nuestra próxima entrega de ‘Sin filtro’. Su exitosa carrera en el mundo del espectáculo y su ritmo de vida incesante prometen dar lugar a un magnífico nuevo capítulo de esta franquicia”, afirmó Sebastián Jiménez, CEO de JK Media Group.

La serie es producida por Sebastián Jiménez y Flavio Morales de JK Media Group, la compañía detrás de exitosos formatos como Chiquis: Sin filtro y La Trevi: Sin filtro. Con esta nueva producción, la franquicia continúa explorando historias auténticas de grandes figuras del entretenimiento latino, ofreciendo una mirada íntima y sin censura a sus vidas dentro y fuera del escenario.

¿Quién es Ninel Conde?

Reconocida por su participación en exitosas producciones como Rebelde, Fuego en la sangre, Mar de amor y Porque el amor manda, así como por su trayectoria musical que incluye una nominación al Latin Grammy Awards, Ninel Conde ha consolidado una carrera que abarca la actuación, la música y la conducción.

Además, ha formado parte de realities de gran impacto como La casa de los famosos México, Big Brother y Mira quién baila.

“Ninel Conde: Sin filtro” promete conectar con la audiencia a través de una narrativa cercana, honesta y profundamente humana, mostrando a una mujer que, más allá de la fama y los reflectores, continúa reinventándose en todos los aspectos de su vida.

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