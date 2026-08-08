Dulce la cantante: El último adiós sigue pendiente y familia espera resolución sobre sus cenizas

Las cenizas de Dulce se convirtieron en el capítulo más doloroso de una historia que su familia todavía no logra cerrar. A casi dos años de la muerte de la cantante, el destino de sus restos permanece pendiente y su hija, Romina Mircoli, continúa esperando una resolución sobre este tema que ha generado una controversia familiar. Mientras esa situación sigue su curso, los seguidores de la intérprete decidieron transformar la nostalgia en un homenaje lleno de amor. El club de fans de Dulce organizó una misa para recordar a la artista, no solamente por la fecha de su fallecimiento, sino por la huella que dejó durante más de cinco décadas de trayectoria.

El esposo de Romina destacó que Dulce siempre tuvo una relación muy cercana con su público y que esta misa fue una manera de devolver un poco de ese cariño. “Fue una carrera totalmente dedicada a sus fans, a su trabajo, y nosotros estamos muy agradecidos de haber recibido la invitación para poder aportar nuestro granito de arena. Es algo muy bonito, muy emotivo y ser parte de ello nos llena de dicha y orgullo”.

Aunque la ausencia de Romina Mircoli llamó la atención durante el homenaje, Moisés explicó que la hija de Dulce no pudo acudir porque se encuentra acompañando a su padre en Cancún, donde continúa atendiendo temas de salud. “Ella ahorita está con su papá en Cancún atendiendo unos temas médicos”.

Moisés explicó que el padre de Romina fue diagnosticado el año pasado con cáncer de próstata y actualmente se encuentra bajo tratamiento y supervisión médica. “Ha llevado su tratamiento y ha estado bajo revisión especializada de los médicos. Lo que pasó en estos días fue como ese sustito de que te dicen: ‘Hay que estar aquí’, pero afortunadamente todo está bien”.

Aunque no estuvo físicamente presente, Romina sí formó parte de la organización del homenaje y ayudó a reunir material especial que se compartió durante la ceremonia. “Ella nos ayudó mucho a sacar material para tener los videos que se publicaron en las redes sociales de la señora, con mensajes muy bonitos de parte de sus compañeras. Ella se dio a la tarea de conseguir ese material y de poder platicar con ellas también”.

Romina Mircoli confirmó que la trayectoria de Dulce sí será homenajeada Instagram

La situación de las cenizas de Dulce se convirtió en uno de los temas más sensibles después de su fallecimiento. La cantante murió el 25 de diciembre de 2024, a los 69 años, y desde entonces su familia ha enfrentado distintos procesos relacionados con sus restos y su legado. Moisés explicó que el tema continúa en manos legales y que será el abogado de la familia quien determine los avances del proceso. “Yo también necesito conversar con el abogado para que tengamos un poquito de estatus. Afortunadamente, él ha estado al frente de todo ese tipo de temas”.

Más allá de los procesos pendientes, Moisés reconoció que la ausencia de Dulce sigue siendo difícil para quienes estuvieron cerca de ella, especialmente para Romina, quien tenía una relación muy cercana con su madre. “Es acostumbrarse a vivir la vida diferente sin esa persona que ocupaba un lugar tremendo en nuestras vidas”.

Moisés también habló del futuro del legado musical de Dulce y explicó que existen diferentes derechos involucrados para poder utilizar sus canciones y su imagen. “Tenemos que dejar algo bien definido: ella era intérprete, ella no era compositora, ella era cantante. Todos los temas que la hicieron famosa fueron canciones escritas por Enrique Pérez Botija o por alguien más. Los derechos de las canciones corresponden a la disquera y a los compositores, pero el uso exclusivo de su imagen, todo lo que tenga que ver relacionado al nombre Dulce o Dulce, la cantante que hizo historia, sí le pertenece a Romina”.