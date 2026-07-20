Joven de 21 años fue diagnosticado con INFECCIÓN EN EL OÍDO y días después muere por tumor cerebral

“Fue dado de alta para básicamente fallecer en casa”.

Un joven de 21 años acudió con al hospital y ahí le diagnosticaron una infección en el oído, sin embargo, cuatro semanas después murió de un tumor cerebral incurable.

Tyler Morton, artista que vivía en Bedford, Reino Unido, falleció a causa de glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

Y es que Morton notó por primera vez un dolor en el oído y luego sintió un entumecimiento en el lado izquierdo de su rostro. Luego, comenzó a perder el equilibro y a tener dificultades para caminar, por lo que llegó a una clínica. El diagnóstico que le dieron fue infección en el oído por el que le recetaron antibióticos.

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La medicina no hizo nada en el cuerpo de Tyler, quien comenzó a empeorar. Después de presentar vómito, perdió la función del lado izquierdo de su cuerpo.

En tanto, su hermana Ella, de 19 años, compartió que Tyler se sometió a una tomografía computarizada y le dijeron que tenía vértigo, por ello le recetaron medicación contra las náuseas.

“No ayudó en absoluto”, dijo Ella. “Lo llevé de regreso al hospital; cuando llegamos, tuvo dos convulsiones. Estaba físicamente discapacitado en ese momento y apenas podía hablar”.

Otra tomografía mostró una lesión en el cerebro. Luego de un par de semanas y una serie de exámenes más especializados, los médicos descubrieron que tenía glioblastoma de grado 4, el tipo más grave de tumor cerebral y el más común en adultos.

Pese a que no hay cura, los tratamientos pueden ayudar a ralentizar el crecimiento del tumor, aliviar los síntomas y ayudar a algunos pacientes a vivir más tiempo. Sin embargo, para cuando Tyler fue diagnosticado, “no podía hacer nada por sí mismo”, dijo su hermana. “Era solo un cuerpo en ese momento ... fue dado de alta del hospital para básicamente fallecer en casa”.

El joven artista perdió la vida a menos de dos semanas de cumplir 21 años. Ella dijo que estaba “desconsolada” porque no se pudo hacer nada, también “enojada y molesta” porque no descubrieron su tumor cerebral antes.

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