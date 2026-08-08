¡Besos entre todos! Ese Pérez con Flor, Fede con Gema y Moisés con Karina Torres

La fiesta con temática de playa elevó la temperatura en La Casa de los Famosos México, y varios habitantes terminaron entre besos.

Como parte de uno de los retos para Fede Vigevani, se le impuso que besara a Gema Garoa. Pese a que eso es acoso, la situación no fue rechazada por la actriz, y después se dieron más besos consensuados.

Más tarde, Ese Pérez y Flor Vigna también se besaron, mientras que Moisés Peñaloza terminó besando a Karina Torres, quien a su vez besó a Aldo Rendón luego de que él besara a Luis Chaparro.

OMFG Sentí cosas con el beso de Gema y Fede 🫦🔥#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx pic.twitter.com/7LL37WiaFY — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 8, 2026

Fede y Gema se vuelve a besar de nuevo por segunda vez #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/cyxvMEXSrA — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) August 8, 2026

La manera en la que Aldo Rendón se dió un beso con Luis Chaparro y para celebrar también le dió uno a Karina Torres JAKSKAKS😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/kkNilWwYrh — nacho con O (@NachoConO) August 8, 2026

Flor Vigna y Ese Pérez hasta beso de despedida se dieron JAKSKSJ😭 — El mega plot twist que representa esto#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/v3Ee1ZPM0h — nacho con O (@NachoConO) August 8, 2026

¿El domingo 9 de agosto se va Fede Vigevani?

En redes sociales ya se rumora que Fede Vigevani saldrá de La Casa de los Famosos México después de ser el habitante infiltrado que cumplía misiones con ayuda del público.

Arantza platicó con él y lamentó que ya no tuvieran más tiempo juntos, y aunque no mencionaron nada, las sospechas entre la gente explotaron.

La manera en la que Arantza descubrió que Fede es el infiltrado y ya se va 🫪#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/F0dM8XY8jz — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 8, 2026

Lo cierto es que Fede ya comenzó a despedirse ante las cámaras, advirtiendo que le queda poco tiempo como habitante.