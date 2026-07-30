Alfonso Obregón festeja su cumpleaños mientras Fiscalía empieza a investigarlo por abuso

Brenda Rivero se presentó este miércoles ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para comenzar el proceso en contra de Alfonso Obregón, la voz de Shrek.

Rivero, quien también es actriz de doblaje, denunció a Obregón por abuso sexual y corrupción de menores hace dos semanas. Su comparecencia ante la Fiscalía sirvió ahora para dar inicio a la investigación y los peritajes que requiere la investigación.

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“Estoy nerviosa con todo esto, no ha sido fácil y alcé la voz también por mis compañeros. Ha sido un proceso complicado, difícil, sólo espero que todo salga bien y que haya justicia y que otros compañeros alcen la voz”, dijo Brenda Rivero, quien estuvo acompañada de su abogado.

La acusación de Brenda Rivero

Mientras tanto, Obregón estuvo activo en redes sociales para recibir y agradecer felicitaciones por su cumpleaños.

Sin aludir directamente al proceso legal, respondió varios de los mensajes agradeciendo el “apoyo” recibido.

El actor de voz también compartió un video de su estancia en Colombia, en donde estuvo al mismo tiempo en que Brenda puso la denuncia.

Los comentarios en su perfil, sin embargo, están restringidos.

Rivero acusa a Obregón de abusar de ella cuando tenía 16 años, mientras que el tenía 50.

En una conversación que Obregón tuvo con la mamá de Brenda, aparentemente habría aceptado su delito.

De acuerdo con esta conversación y con la acusación de Rivero, el actor de Shrek la conoció durante una convención de cómics y le insistió en que fuera su novia.