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Caso Dafne Zapata, la chica de 13 años que murió en un CAMPAMENTO DE VERANO: “sumergían su carita en agua”

La menor estuvo cuatro días en el lugar donde aparentemente la aventaron, la castigaban sumergiendo su cara en agua y la ponían a correr sin parar.

Julio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Dafne Zapata asistió a un campamento de verano y perdió la vida.

Especial

“Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá”.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas confirmó que el deceso de Dafne Zapata, adolescente de 13 años, es investigado como feminicidio. Y es que la chica perdió la vida cuatro días después de haber ingresado a un campamento de verano en la Academia Doenitz.

Tras el caso se investiga al personal que labora en la institución, misma que permanece clausurada mientras se desahogan las diligencias correspondientes.

El certificado de defunción de Dafne clasifica su muerte como homicidio; la causa: “asfixia por sumersión”.

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La jovencita había ingresado al campamento el 13 de julio y durante los cuatro días que duró su estancia, el reglamento del plantel prohibía el contacto telefónico directo entre alumnos y sus familias.

De acuerdo con el testimonio de la madre, Alejandra Quintos, el martes 14 Estrella Mora, quien mantuvo comunicación con ella, le llamó para reportar que Dafne había vomitado y se había desmayado de frente durante una actividad física, sin meter las manos, abriéndose el labio. Le envió un video de la menor acostada, con la boca lastimada. Le dijo que era “un leve raspón”, que ya estaba medicada, con suero, descansando bajo el aire acondicionado.

La madre pidió que la llevaran al médico y la responsable del cuidado de su hija le indicó que ya había sido atendida y que la habían encontrado bien.

El miércoles, le reportaron que Dafne había amanecido mejor. El jueves todo cambió de nuevo: tenía tos, vómito e incontinencia. Mora dijo que la había bañado y que estaba arropada con Theraflu y tecitos. Eran las 11:30 de la noche.

Sólo 15 minutos después una persona que nunca se identificó le dijo: “Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá”. Alejandra Quintos vive en Ciudad Mante, a tres horas de Ciudad Madero. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y los servicios funerarios presentes. No había policías ni personal de Protección Civil.

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Días después, mientras Alejandra Quintos rendía su declaración ante el Ministerio Público, se encontró con una menor que había estado en el campamento y tras darle un abrazo le dijo: “Gracias por salvarnos, señora”.

Luego le describió que: “a Dafne, cuando estaba parada, la aventaron y se fue de boca. Luego la subieron al cuarto y cuando la castigaban le sumergían su carita en agua y cuando ya no podía más, la ponían a correr sin parar”.

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Al día siguiente del fallecimiento, varias madres de familia entraron al plantel a recoger a sus hijos. Los menores declararon ante el Ministerio Público.

Uno de esos testimonios señala que los alumnos eran obligados a drogarse para soportar los entrenamientos. Otro describe que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí: quien se negaba recibía doble castigo al día siguiente.

Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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