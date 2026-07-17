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Arrestan a sacerdote por presunta P3DERAST1A; la víctima lo tenía registrado como ‘Winnie Pooh’

La madre de la menor revisó el celular y descubrió conversaciones de índole sexu4l.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sacerdote-abuso.jpg

El sacerdote Enrique ‘N’ fue arrestado por abuso a una adolescente.

Getty Images/Especial

Fue la propia Arquidiócesis Primada de México quien informó que un sacerdote fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra un menor de edad.

En un comunicado, la institución indicó que aunque no ha recibido una notificación oficial de las autoridades, ya ofreció su “plena disposición para colaborar en lo que sea requerido, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”.

Añadió que el sacerdote Enrique ’N’ fue capturado en las inmediaciones de la parroquia San Martín de Porres, en la alcaldía Cuauhtémoc, y que tiene 25 años de actividad religiosa.

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Además, mencionaron que supieron del asunto por el propio inculpado.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México anuncio la aprehensión y vinculación a proceso del sacerdote por una presunta pederastia agravada, en contra de una adolescente de 17 años.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, se percató de los hechos al revisar el celular de su hija y hallar conversaciones de contenido sexual con un contacto identificado como ‘Winnie Pooh’.

Al ser cuestionada, la adolescente le informó que dicho contacto correspondía al sacerdote Enrique ’N’, a quien acusó de obligarla a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones.

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La madre reportó los hechos ante la fiscalía capitalina, que realizó entrevistas, dictámenes periciales, labores de seguimiento técnico y otras diligencias que permitieron que un agente del Ministerio Público levantara una orden de aprehensión en contra del señalado.

Sacerdote adolescente abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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