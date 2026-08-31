Galilea Montijo luce escultural y nacionalista en la gala de este 30 de agosto en La Casa de los Famosos

Galilea Montijo inauguró la época patria con el vestido que usó en la gala de eliminación de esta noche.

La conductora de las galas más importantes cada semana en La Casa de los Famosos México lució un atuendo que, sin ser obvio, resaltó el orgullo por lo mexicano.

En esta ocasión el diseño es de Roberto de la Nuva, artista chihuahuense cuyo trabajo se caracteriza precisamente por enfocarse en lo nacional a partir de elementos teatrales y escultóricos.

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De acuerdo con la descripción oficial del atuendo, publicado por la Revista Clase, lo que vistió Galilea este 30 de agosto se define así:

“Es un look que puso en alto el talento nacional desde Chihuahua. ÓPERA, de Roberto de la Nuva: una pieza escultórica que fusiona moda, arte y teatralidad”.

¿Te has perdido algún modelo de los que ha lucido Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2026? Aquí te presentamos TODOS sus vestidos.

El brillo de Galilea Montijo

Galilea Montijo otra vez recurrió a Jessica Marmolejo para su atuendo de la gala de nominación.

Se trata de un vestido corto de una sola pieza. Ante los reflectores del set de La Casa de los Famosos parecía que brillaba y le daba a Galilea un aura dorada.

En la sesión de fotos de sus redes sociales, este efecto radiante se acentúa por un efecto artificial de las luces. Y eso es posible porque el vestido está hecho con un brocado de seda de color amarillo dorado con un patrón de diamantes o cuadrados entrelazados.

Pero lo que genera mayor asombro son los bordados florales en cuatro colores: rojo, azul, verde y morado, lo que le añade un toque de elegancia y artesanal

La falda es acampada y avanza hasta antes de llegar a la rodilla.

Vestido sorpresa para una gala sorpesa

Galilea Montijo apareció de sorpresa en la gala del martes 25 de agosto para una nueva dinámica: eliminación al “mueble”.

La conductora hizo el anuncio de la eliminación de Yanet García y para esa gala utilizó un atuendo elegido en colaboración con Jessica Marmolejo, su diseñadora de imagen de cabecera.

Al mostrar el diseño en sus redes sociales, hizo un agradecimiento especial para su novio, Isaac Moreno. En las fotografías, además, aparece el coach junto a ella, como parte de la puesta dramática de la sesión de fotos.

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Galilea reinventada

Galilea Montijo se puso otoñal para la gala de eliminación de este 23 de agosto de La Casa de los Famosos México.

La conductora estelar del reality show de Televisa usó un vestido de Raquel Orozco que tenía fuertes insinuaciones al otoño: hojas y pétales que caen y que, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, son de color marrón.

El diseño de Raquel Orozco destaca por su corte de sirena y un corpiño ajustado, mientras que la caída de la falda es voluminosa y se ensancha gradualmente, terminando en una cola que arrastra por el suelo.

En su descripción oficial, el vestuario se propone como “inspirado en la fuerza y el movimiento orgánico de las aves”.

“Este look de Fall/Winter ’26 equilibra la arquitectura de un bustier en tafeta café con la fluidez de una falda de organza nude. Cada pétalo textil y pluma negra fue cosido a mano mediante técnicas sostenibles de zero-waste, creando una pieza de alta artesanía que celebra la sofisticación de los tonos tierra.

Ahí mismo, Raquel explica: Galilea es una mujer con una personalidad autentica y creo que representa perfectamente este look, en ella se potencia aun mas el significado.

La casaca de perlas de Galilea Montijo en la cuarta nominación

Galilea Montijo hizo de la cuarta gala de nominación una pasarela para lucir un atuendo de Narciza Severa.

El vestido destacó por las perlas y pedrería que forman un intrincado corazón alrededor del escote.

“Te ves espectacular”, escribió la propia Narciza en la publicación de Galilea Montijo en su perfil de redes sociales en el que lanzó un video para mostrar el vestido.

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La pedrería también funcionó como una forma de estilizar la figura de la conductora hacia las piernas, mientras que los brazos lucen con mangas con caídas de las mismas perlas.

Con un corte de sirena, la falda tiene una abertura lateral en la pierna izquierda, decorada con múltiples hilos de perlas colgantes de diferentes tamaños que crean la ilusión de movimiento.

La reina Galilea

El vestido de Galilea Montijo en la tercera gala de eliminación fue un diseño de Valeria Coa.

Caracterizado por los colores claros y luminosos, se trata de un atuendo que remite a las pinturas del romanticismo europeo.

Con un equilibrio entre lo clásico y lo arriesgado, el diseño es de dos piezas en las que destaca el escote profundo en “V”, aberturas frontales y un drapeado (tela en pliegues) en tonos verde menta o pastel.

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La combinación entre encajes semitransparentes y telas de caídas leves le dan un aspecto de sofisticación.

“Vestidazo”, escribió Jessica Marmolejo, estilista de cabecera de Galilea Montijo.

Galilea Montijo y su vestido de mariposa en la segunda gala de nominación

Para la gala de nominación del 12 de agosto, Galilea Montijo eligió un diseño vanguardista y escultural.

Vanguardista por las aberturas en la cintura que dejaban ver los costados del abdomen y unos tirantes que forman un X sobre el escorte y también sobre el cuello.

En pocas palabras: un vestido que deja ver la figura de Gali perfectamente trabajada en el gimnasio

Lo escultural se hace evidente en la pieza central del vestido: una mariposa tridimensional a gran escala y en la cual se pueden ver bordados y apliques brillantes en las alas.

El remate es artesanal: en el centro del cuerpo de la mariposa, cuelga una borla negra de hilos sedosos que aporta movimiento al diseño.

El vestido es un diseño de Roberto de la Nuva, un excepcional diseñador cuyo trabajo se ha enfocado siempre en mostrar lo escultural de los cuerpos que viste.

Contrario a lo que sucede cada semana, Galilea apareció en la pre gala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Nunca habíamos visto a Galilea en ninguna pre gala y fue solo por el cumple de Wendy 🫣💕#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/rL8puKyppB — 🌪️ (@mbtxs_) August 13, 2026

Y ahí mostró su vestido que dejó impactada a Wendy y también a Paola Suárez que estuvo como invitada en el programa.

Incluso juguetearon con la mariposa tridimensional.

Galilea Montijo y Wendy Guevara Captura ViX La Casa de los Famosos

Entre la orquídea y el metal

Iván Gallegos y David Márquez son diseñadores recurrentes en la vida de Galilea Montijo.

Para La Casa de los Famosos, la dupla de estos artistas han trabajado muchas veces con Gali y en esta segunda nominación trabajaron como verdaderos artesanos.

En exclusiva para la revista ERES, el modelo que luce la conductora fue definido como si fuera una pieza de joyería.

“Inspirado en la dualidad entre la delicadeza de una orquídea y la permanencia del metal, el vestido transforma la naturaleza en una pieza de joyería. Una malla de cuentas y cristales envuelve el cuerpo, mientras una rama de orquídeas bañada en platino y rodio florece sobre el escote”.

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Jessica Marmolejo, la estilista de cabecera de Gali, escribió un comentario exultante en la publicación de Instagram donde mostró el vestido de Iann Dey.

“Lo espectacular que estás, morra”, escribió con mayúsculas.

La presentación del vestido en redes sociales también incluyó la producción de un video en el que destaca la ambientación: Montijo “flota” entre figuras que parecen bloques de hielo y que le dan un aire etéreo.

El inspirador vestido de la segunda gala de nominaciones

Inspirado en la corsetería, el vestido de Galilea Montijo en la segunda gala de nominación se enfocó en resaltar su figura.

Se trató de un diseño de Christian Colunga, un estilista especializado precisamente en los vestidos esculturales: pegados al cuerpo con diversos materiales que se enfocan en la silueta de quien los usa.

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Galilea Montijo no solamente lo vistió en la noche de segunda nominación, también aprovechó para hacer una sesión de fotos con su novio Isaac Moreno y publicarla en su cuenta de Instagram.

En este modelo, destacó la pieza central que es un corsé entallado de talle largo con varillas marcadas en tono marrón cálido.

El vestido artesanal de la primera gala de eliminación

Una larguísima trenza le dio un toque artesanal al look que usó Galilea Montijo en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026.

La conductora estelar del reality show de TelevisaUnivision optó por un diseño de Eva Urías una creadora que se caracteriza por sus atuendos personalizados.

“Soy diseñadora de modas, nací el 10 de Mayo, soy zurda, me encanta ilustrar, hablo 3 idiomas (español, inglés y 1/2 francés), soy mi propia PR, patronista, coordinadora de shoots, supervisora de producción, styling”, publicó Eva durante una campaña de empoderamiento femenino.

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Esos elementos se hicieron presentes en el diseño que usó Galilea Montijo en la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos.

“Es un vestido de piel en tono burgundy, un diseño con detalles artesanales de tiras y trenzados que reflejan fuerza, elegancia y autenticidad”.

La reacción en redes sociales al vestido de Galilea Montijo fue de impacto y alabanzas.

Jessica Marmolejo, directora creativa que trabaja también para el equipo de Galilea Montijo definió este atuendo con una palabra exacta: “Diosa”

El vestido alado de la primera gala de nominación

En el primer miércoles de esta temporada, Gali lució un modelo de Raquel Orozco con un diseño al que llama “sastería que no pierde ligereza”.

Es una técnica que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera como diseñadora y que ahora alcanza un punto de perfección con el atuendo que luce Galilea Montijo.

En la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos 2026, la conductora estelar el del reality show se presentó con este diseño de Raquel Orozco que resalta por se un vestido de gala sin tirantes pero ajustado al torso.

El contraste es evidente con la parte baja del atuendo: una falda estilo princesa en la que se acentúa el volumen.

El tono marfil de la tela contiene aplicaciones superpuestas en terciopelo de color negro que le dan un toque de elegancia.

El vestido de estreno en La Casa de los Famosos

Galilea Montijo lució un espectacular vestido en el estreno de La Casa de los Famosos.

El adjetivo se aplica al atuendo por ser un modelo ajustado al cuerpo, de una sola pieza y largo hasta los tobillos.

Pero también por la incorporación de una innovación tecnológica que hacen que Gali, literalmente, brille en la oscuridad.

“Arrancamos la cuarta temporada”, escribió la conductora del reality show en una publicación de Instagram en la que mostró un video.

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En ese video se puede ver que su vestido puede brilla en dorado, plata y azul.

En la oscuridad queda la impresión de que ese brillo recorriera el cuerpo de Montijo como si fueran venas y arterias de energía.

En realidad, esa ilusión se logra con filamentos de luz LED.

Estos filamentos se agregaron al vestido de manera artesanal para generar la idea de que son parte del cuerpo de Galilea.

El diseño del vestido es de los modistos de cabecera de la conductora, Iván Gallegos y David Márquez, fundadora de Iván Gallegos, prestigiosa casa de modas enfocada en vestidos de novia.

