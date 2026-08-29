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Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx

“Dicen que es porque (Aldo) es amigo de Ari Borovoy, que hubo un encarguito”...

Agosto 29, 2026 • 
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Aldo Rendón vs. Mariana Ochoa, Ari Borovoy

Vix, Getty Images

El juego de La Casa de los Famosos México induce a los conflictos entre los habitantes que buscan llegar a la final y ganar los 4 millones de pesos de reconocimiento. Pero hay quienes llevan los ataques a un nivel constante y diario, tal como ha ocurrido con Aldo Rendón vs. Mariana Ochoa.

Si bien el stylist tiene un público que le perdona cualquiera de sus frases, hay otros que ya notaron que lo suyo contra Mariana ha escalado, y hasta lo tachan de bullying.

En redes sociales como TikTok hay comentaristas que cuestionan a Aldo y su “obsesión” contra Mariana Ochoa. “Podría callarse el hocico y evitar a Mariana, hacer como que no existe, pero habla pestes, dice mentiras”, dijo el usuario Makito Makito.

De hecho, Aldo Rendón sí miente al decir que a Mariana Ochoa la corrieron de OV7... Fue en 2023 cuando el grupo se desintegró y terminó su historia en los escenarios tras una gira con la que celebraron 30 años. Ningún integrante fue “corrido”, como insiste el stylist.

@makitomakito

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¿Por qué Aldo Rendón está contra Mariana Ochoa? Acusan a Ari Borovoy

Los últimos años de OV7 fueron ríspidos entre sus integrantes, y se formaron dos bandos; aunque fueron amigos durante la juventud, Mariana Ochoa y Ari Borovoy terminaron enemistados y ni se dirigían la palabra cuando realizaron la gira de OV7.

“En honor a la verdad”, Ana María Alvarado decidió pronunciar algo que los fans del stylist quizá no vayan a aceptar: “Aldo Rendón ha contribuido a que critiquen mucho a Mariana Ochoa”.

Ana María Alvarado sostuvo que Aldo Rendón solo busca dejar mal a Mariana Ochoa. “Dicen que es porque es amigo de Ari Borovoy, que hubo un encarguito”, comentó la periodista en una transmisión de finales de agosto.

“Se los paso de buena fuente. Que hubo una plática entre Aldo y Ari Borovoy para evidenciar a Mariana Ochoa...”, dijo Ana María Alvarado.

Aldo Rendón ya prometió un posicionamiento fuerte contra Mariana Ochoa

Ante la risa de sus compañeros, Aldo Rendón dijo que el domingo 30 de agosto hará un posicionamiento duro contra Mariana Ochoa, por lo que su guerra sigue vigente dentro de La Casa de los Famosos México.

@casadelosfamosos08

#lacasadelosfamososmx #parati #lcdflm

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Mariana Ochoa ya le respondió a Aldo Rendón

Este sábado 29 de agosto, Mariana Ochoa ya le dijo una verdad al stylist: “Ya me quiero ir, aguantarte es un poco difícil”.

Mariana Ochoa Ari Borovoy Aldo Rendón La Casa de los Famosos México
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