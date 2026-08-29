Suscríbete
Síguenos en:
Famosos


¿Quiénes compiten por la corona de Fátima Bosch en Miss Universo México y a qué se dedican?

¿Quiénes compiten por la corona de Fátima Bosch en Miss Universo México y a qué se dedican?

Agosto 29, 2026 • 
Alejandro Flores
miss universo mexico.jpg

Miss Universo México, en Los Cabos

Instagram

El reinado de Fátima Bosch termina.

Por lo menos en el renglón de Miss Universo México: la noche de este 28 de agosto se realiza la final de la competencia en la que se elige a la nueva miss mexicana que competirá en Miss Universo.
Fátima Bosch ganó hace un año como representante de Tabasco y en medio de una final llena de polémicas: un grupo de misses se mostró inconforme con su triunfo y en señal de protesta se negaron a estar presentes en la coronación.
Por el contrario esperaron a que Fátima salieron del escenario con su corona para que ellas pudieran volver y hacer su propia coronación.
TE RECOMENDAMOS: Brianda Deyanara gana otra vez la salvación y ¡otra vez se salva a sí misma!

El certamen de este año, por cierto, tampoco ha estado exento de polémicas: los seguidores del certamen en redes sociales se han quejado de los errores que se han cometido durante las pasarelas preeliminares, así como de las equivocaciones y limitaciones técnicas en las transmisiones.

De cualquier manera la expectativa crece alrededor del concurso para conocer a la sucesora de Fátima Bosch y saber luego, en diciembre, si podrá repetir su logro de convertirse en Miss Universo.

La lista completa de concursantes es:

  • Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
  • Baja California: Samantha Bastidas
  • Baja California Sur: Selene Zazueta
  • Campeche: Maje Venegas
  • Chiapas: Catherine López
  • Chihuahua: Areli Favela
  • Ciudad de México: Ximena Ochoa
  • Coahuila: Glenda Makhlouf
  • Colima: María Zepeda
  • Durango: Isela Hernández
  • Estado de México: Jimena Madrigal
  • Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
  • Guerrero: Fernanda Abaroa
  • Hidalgo: Angélica Arredondo
  • Jalisco: María Vargas
  • Michoacán: Mariana Macías
  • Morelos: Zayda Ríos
  • Nayarit: Evelia Morales
  • Nuevo León: Arisbe Cueto
  • Oaxaca: Estefany Luna
  • Puebla: Ale Juarico
  • Querétaro: Ithza Andrade
  • Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
  • San Luis Potosí: Anylu Martínez
  • Sinaloa: Cristina Guillén
  • Sonora: Moneth Chio
  • Tabasco: Ximena Aranda
  • Tamaulipas: Gisella Flores
  • Tlaxcala: Diana Castillo
  • Veracruz: Génesis Vera
  • Yucatán: Carla Osorio
  • Zacatecas: Viridiana Ovalle

¿Dónde ver Miss Universo México y quiénes son las favoritas?

El concurso se podrá ver, como ha sucedido hasta ahora con los preeliminares, en las transmisiones en vivo de la redes sociales de Miss Universo México pero también en las del hotel sede.
Hasta ahora, las concursantes con mejores puntuaciones en la pruebas ya realizadas y que se han convertido por tanto en favoritas del público son:

  1. Arisbe Cueto (Nuevo León): Médico cirujano dentista.
  2. Génesis Vera (Veracruz): Licenciada en Idiomas.
  3. Ximena Aranda (Tabasco): Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales.
  4. Glenda Makhlouf (Coahuila): Licenciada en Negocios.
  5. María Vargas (Jalisco): Licenciada en Negocios Internacionales, escritora y empresaria.
  6. Mariana Macías (Michoacán): Licenciada en Mercadotecnia.
  7. Ximena Ochoa (Ciudad de México): Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable.
Miss Universo México Fátima Bosch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez