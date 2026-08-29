¿Quiénes compiten por la corona de Fátima Bosch en Miss Universo México y a qué se dedican?

El reinado de Fátima Bosch termina.
Por lo menos en el renglón de Miss Universo México: la noche de este 28 de agosto se realiza la final de la competencia en la que se elige a la nueva miss mexicana que competirá en Miss Universo.
Fátima Bosch ganó hace un año como representante de Tabasco y en medio de una final llena de polémicas: un grupo de misses se mostró inconforme con su triunfo y en señal de protesta se negaron a estar presentes en la coronación.
Por el contrario esperaron a que Fátima salieron del escenario con su corona para que ellas pudieran volver y hacer su propia coronación.
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El certamen de este año, por cierto, tampoco ha estado exento de polémicas: los seguidores del certamen en redes sociales se han quejado de los errores que se han cometido durante las pasarelas preeliminares, así como de las equivocaciones y limitaciones técnicas en las transmisiones.
De cualquier manera la expectativa crece alrededor del concurso para conocer a la sucesora de Fátima Bosch y saber luego, en diciembre, si podrá repetir su logro de convertirse en Miss Universo.
La lista completa de concursantes es:
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
- Baja California: Samantha Bastidas
- Baja California Sur: Selene Zazueta
- Campeche: Maje Venegas
- Chiapas: Catherine López
- Chihuahua: Areli Favela
- Ciudad de México: Ximena Ochoa
- Coahuila: Glenda Makhlouf
- Colima: María Zepeda
- Durango: Isela Hernández
- Estado de México: Jimena Madrigal
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
- Guerrero: Fernanda Abaroa
- Hidalgo: Angélica Arredondo
- Jalisco: María Vargas
- Michoacán: Mariana Macías
- Morelos: Zayda Ríos
- Nayarit: Evelia Morales
- Nuevo León: Arisbe Cueto
- Oaxaca: Estefany Luna
- Puebla: Ale Juarico
- Querétaro: Ithza Andrade
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
- San Luis Potosí: Anylu Martínez
- Sinaloa: Cristina Guillén
- Sonora: Moneth Chio
- Tabasco: Ximena Aranda
- Tamaulipas: Gisella Flores
- Tlaxcala: Diana Castillo
- Veracruz: Génesis Vera
- Yucatán: Carla Osorio
- Zacatecas: Viridiana Ovalle
¿Dónde ver Miss Universo México y quiénes son las favoritas?
El concurso se podrá ver, como ha sucedido hasta ahora con los preeliminares, en las transmisiones en vivo de la redes sociales de Miss Universo México pero también en las del hotel sede.
Hasta ahora, las concursantes con mejores puntuaciones en la pruebas ya realizadas y que se han convertido por tanto en favoritas del público son:
- Arisbe Cueto (Nuevo León): Médico cirujano dentista.
- Génesis Vera (Veracruz): Licenciada en Idiomas.
- Ximena Aranda (Tabasco): Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales.
- Glenda Makhlouf (Coahuila): Licenciada en Negocios.
- María Vargas (Jalisco): Licenciada en Negocios Internacionales, escritora y empresaria.
- Mariana Macías (Michoacán): Licenciada en Mercadotecnia.
- Ximena Ochoa (Ciudad de México): Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable.