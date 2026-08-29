¿Quiénes compiten por la corona de Fátima Bosch en Miss Universo México y a qué se dedican?

El reinado de Fátima Bosch termina.

Por lo menos en el renglón de Miss Universo México: la noche de este 28 de agosto se realiza la final de la competencia en la que se elige a la nueva miss mexicana que competirá en Miss Universo.

Fátima Bosch ganó hace un año como representante de Tabasco y en medio de una final llena de polémicas: un grupo de misses se mostró inconforme con su triunfo y en señal de protesta se negaron a estar presentes en la coronación.

Por el contrario esperaron a que Fátima salieron del escenario con su corona para que ellas pudieran volver y hacer su propia coronación.

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El certamen de este año, por cierto, tampoco ha estado exento de polémicas: los seguidores del certamen en redes sociales se han quejado de los errores que se han cometido durante las pasarelas preeliminares, así como de las equivocaciones y limitaciones técnicas en las transmisiones.

De cualquier manera la expectativa crece alrededor del concurso para conocer a la sucesora de Fátima Bosch y saber luego, en diciembre, si podrá repetir su logro de convertirse en Miss Universo.

La lista completa de concursantes es:



Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Coahuila: Glenda Makhlouf

Colima: María Zepeda

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

¿Dónde ver Miss Universo México y quiénes son las favoritas?

El concurso se podrá ver, como ha sucedido hasta ahora con los preeliminares, en las transmisiones en vivo de la redes sociales de Miss Universo México pero también en las del hotel sede.

Hasta ahora, las concursantes con mejores puntuaciones en la pruebas ya realizadas y que se han convertido por tanto en favoritas del público son:

