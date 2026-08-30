Queen Buenrostro llega como villana a ViX MicrO y sueña con hacer cine junto a Eugenio Derbez

Durante años, Queen Buenrostro ha sabido qué hacer frente a una cámara. Primero convirtió su vida, viajes y ocurrencias en contenido para redes sociales; después, probó suerte en los realities, y ahora, decidió meterse de lleno en la ficción. El resultado es Heredero fuera de lugar, microserie de ViX MicrO en la que interpreta a Loli, una mujer ambiciosa que llega dispuesta a conseguir lo que quiere.

“Esta es mi segunda serie, pero mi primer personaje antagónico. Llegué al proyecto por medio de un casting, siguiendo todo este proceso tradicional, y así fue como obtuve el personaje de Loli”, cuenta a TVyNovelas.

La historia gira alrededor de Jerry, un vendedor de fayuca cuya vida cambia cuando recibe una millonaria herencia y un exclusivo palco de futbol. La fortuna, lejos de resolverlo todo, atrae nuevas ambiciones y conflictos. Entre ellos aparece la mujer interpretada por Queen, a quien ViX describe como alguien dispuesta a “cazar al pez gordo”. La producción fue dirigida por Tito Reynoso y producida por Alexis Núñez. Queen asegura que la transición de las redes y los realities a la actuación no ocurrió de golpe.

“Gracias a Dios ha sido muy paulatino, creo que es lo que me ha ayudado, que nunca fue nada de golpe. En los realities, presentarte ante una cámara, como en redes sociales, hace que poco a poco le pierdas el miedo, empiezas a conocer tus lados, tus gesticulaciones, todo el tema de tu cuerpo con una cámara”.

Pero actuar es otra cosa. En la ficción ya no puede limitarse a ser Queen Buenrostro y su preparación en el Centro de Educación Artística (CEA) le ayudó a entender esa diferencia.

“Realmente en la actuación tú prestas tu cuerpo, tú le das como que este disfraz y vas moldeando al personaje”.

En sus primeros proyectos con Televisa y ViX, además, ha tenido la oportunidad de trabajar con profesionales con mayor experiencia y su método es escuchar. “Todas las personas que me han tocado, gracias a Dios, han sido personas que les he aprendido y no solo actores, también productores, directores. Soy mucho de escuchar, de aprender, de dejarme guiar, de proponer, pero también más que ser maestra, ser alumna”. La frase que mejor define su postura es contundente: “Yo aquí vine a ser alumna”.

Su sueño de entrar a la televisión mexicana tampoco es reciente. Queen creció en Estados Unidos, pero las producciones mexicanas formaron parte de su infancia. Entre sus referentes destaca a Eugenio Derbez. “A mí me fascinaba ver todo lo que tiene que ver con él. Soy muy fan de su trabajo”.

Después de mudarse a México para buscar nuevas oportunidades, hoy llegar a Televisa San Ángel tiene un significado especial. “Yo sé que todavía no estoy ahí, en las fotos del pasillo del Centro de Producción, yo sé que todavía no tengo mi lugar, pero trabajo muy duro para que un día se cumpla”.

Y determinada agrega: “Las telenovelas están en mi lista, pero creo que las películas es lo que más soñaría hacer, me encantaría algún día estar en una con Eugenio Derbez, la verdad”. Mientras ese sueño llega, Queen disfruta su primera villana y acepta el riesgo de ser juzgada por el público. Al final, si consigue que hablen de ella, ya habrá ganado.

DE LAS POLÉMICAS A LA FICCIÓN

La carrera de Queen Buenrostro también ha tenido momentos polémicos. Durante su etapa en Badabun, ella y otros exintegrantes hicieron públicas acusaciones sobre presuntas irregularidades en las condiciones laborales de la empresa. Los señalamientos generaron una fuerte controversia en redes sociales y pusieron bajo la lupa la relación entre la productora digital y sus creadores.

Más adelante, su vida personal volvió a generar titulares por su relación con Brandon Castañeda. Ambos han dado públicamente versiones distintas sobre lo ocurrido entre ellos y han hablado de procesos legales. Sus declaraciones generaron conversación en redes y medios de comunicación; al tratarse de acusaciones y versiones de los involucrados, deben entenderse como tales y no como hechos judicialmente acreditados.