El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia

“Me voy a Azteca”, le dijo Mariana Ochoa a Ernesto Laguardia.

Era diciembre de 2004 y OV7, la banda en la que Mariana surgió y creció como cantante, vivía sus últimos días.

Y todo eso quedó registrado en el documental “Cuatro labios”, dirigido por Carlos Marcovich.

Ahora, Laguardia y Ochoa conviven en La Casa de los Famosos México, en TelevisaUnivision; algo que les hubiera parecido imposible en aquel 2004.

De hecho, Mariana aparece en el documental hablando a la cámara con melancolía y tristeza el día que se fue a despedir de sus compañeros en las instalaciones de Televisa San Ángel.

“Es un lugar donde he estado durante muchos años... y es probable que no lo vuelva a pisar en muchos años... o nunca; y me agarró el sentimiento”, dice mientras suelta una que otra lágrima.

El día que mariana Ochoa se fue de Televisa

Es ese día en el que se encuentra con Laguardia en los camerinos. El actor la ve con incredulidad y primero piensa que es una broma para la cámara del documental.

Mariana se pone seria y le confirma:

“Es cierto, estoy contenta... obviamente me duele mucho porque sé que (TV Azteca) es una empresa mucho más chica pero creen mucho en mí”.

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Mariana ciertamente se fue a Azteca para protagonizar “La hija del jardinero”.

