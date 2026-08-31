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El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia

La cantante y el actor coinciden ahora en la Casa de los Famosos

Agosto 30, 2026 • 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg

Ernesto Laguardia abraza a Mariana Ochoa en 2004, cuando ella se despidió de Televisa

Captura “Cuatro Labios” / El error de diciembre

“Me voy a Azteca”, le dijo Mariana Ochoa a Ernesto Laguardia.

Era diciembre de 2004 y OV7, la banda en la que Mariana surgió y creció como cantante, vivía sus últimos días.
Y todo eso quedó registrado en el documental “Cuatro labios”, dirigido por Carlos Marcovich.
Ahora, Laguardia y Ochoa conviven en La Casa de los Famosos México, en TelevisaUnivision; algo que les hubiera parecido imposible en aquel 2004.

@lacasafamososmx

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De hecho, Mariana aparece en el documental hablando a la cámara con melancolía y tristeza el día que se fue a despedir de sus compañeros en las instalaciones de Televisa San Ángel.

“Es un lugar donde he estado durante muchos años... y es probable que no lo vuelva a pisar en muchos años... o nunca; y me agarró el sentimiento”, dice mientras suelta una que otra lágrima.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El día que mariana Ochoa se fue de Televisa

Es ese día en el que se encuentra con Laguardia en los camerinos. El actor la ve con incredulidad y primero piensa que es una broma para la cámara del documental.

@qu.importa46

A votar por @soymarianaochoa y @Ernesto Laguardia Oficial las estrellas son estrellas siempre. @Soy Mariana Ochoa @Lira Live @Team Mariana Ochoa @La Casa de los Famosos México @Remolinos FANS Mariana Ochoa @#lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososmx #marianaochoa

♬ sonido original - Qué importa

Mariana se pone seria y le confirma:

“Es cierto, estoy contenta... obviamente me duele mucho porque sé que (TV Azteca) es una empresa mucho más chica pero creen mucho en mí”.

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Mariana ciertamente se fue a Azteca para protagonizar “La hija del jardinero”.

Mariana Ochoa Ernesto Laguardia La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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