El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia

“Me voy a Azteca”, le dijo Mariana Ochoa a Ernesto Laguardia.
Era diciembre de 2004 y OV7, la banda en la que Mariana surgió y creció como cantante, vivía sus últimos días.
Y todo eso quedó registrado en el documental “Cuatro labios”, dirigido por Carlos Marcovich.
Ahora, Laguardia y Ochoa conviven en La Casa de los Famosos México, en TelevisaUnivision; algo que les hubiera parecido imposible en aquel 2004.
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De hecho, Mariana aparece en el documental hablando a la cámara con melancolía y tristeza el día que se fue a despedir de sus compañeros en las instalaciones de Televisa San Ángel.
“Es un lugar donde he estado durante muchos años... y es probable que no lo vuelva a pisar en muchos años... o nunca; y me agarró el sentimiento”, dice mientras suelta una que otra lágrima.
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El día que mariana Ochoa se fue de Televisa
Es ese día en el que se encuentra con Laguardia en los camerinos. El actor la ve con incredulidad y primero piensa que es una broma para la cámara del documental.
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Mariana se pone seria y le confirma:
“Es cierto, estoy contenta... obviamente me duele mucho porque sé que (TV Azteca) es una empresa mucho más chica pero creen mucho en mí”.
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Mariana ciertamente se fue a Azteca para protagonizar “La hija del jardinero”.