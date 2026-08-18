Wendy Guevara lo dice: “No entiendo al público... quieren p3d0 pero mandan a Cynthia Klitbo a la suite”

La gala del lunes 17 de agosto trajo consecuencias. En La Casa de los Famosos México se reconfiguraron las habitaciones por decisión de Aldo Rendón y ya solo quedan dos: Tulum y Malibú.

Eso implicaba el movimiento de habitantes para dormir con otros, y el tema que estaba por explotar era la presencia de Cynthia Klitbo en la habitación donde duerme Yanet García, quien había abandonado el cuarto Ibiza por los ronquidos de la actriz.

Sin embargo, aunque ahí había una problemática para gestarse, el público decidió subir a Cynthia Klitbo a la suite, con la nueva líder de la semana, Gema Garoa.

Pero en días recientes, las redes sociales se han desbordado de comentarios sobre que falta conflicto dentro de La Casa, y que ni en los posicionamientos hay argumentos fuertes. Es por ello que Wendy Guevara fue directa en su crítica al público:

“No entiendo al público... quieren p3d0 pero mandan a Cynthia Klitbo a la suite”

Durante la post-gala, Wendy Guevara fue honesta al recriminar al público por subir a Cynthia, en lugar de dejarla dormir en la habitación Malibú para que sus ronquidos molestaran a sus compañeros

"¿Para qué suben a Cynthia? La hubieran dejado a que roncara con Ernesto y esto se hubiera hecho un desmadre”, dijo Wendy Guevara.

Gema Garoa nominó directamente a Mariana Ochoa

Al ganar como líder de la semana, Gema tuvo el beneficio de nominar directamente a alguien. Decidió que fuera Mariana Ochoa, con el argumento de que el público decidió que volviera a la competencia, por lo que podrían votar de nueva cuenta por ella.