Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé

Mariana Echeverría abrió el doloroso capítulo de haber perdido a un bebé.

Sucedió en febrero de 2023 y lo recapitulo como “lo peor que me ha pasado en la vida”.

Mariana Echeverría vive una segunda etapa de popularidad mediática luego de haber salido de La Casa de los Famosos hace dos con la etiqueta de conflictiva y problemática.

La actriz y conductora decidió incluso retirarse durante estos dos años para reconstruirse. Su reaparición fue precisamente en la actual edición de La Casa de los Famosos.

Y es en este contexto en que decidió hablar de aquel episodio de 2023, el que surgió, dice, como"un problema genético”.

“Cuando yo estaba embarazada en “Faisy Nigths” (programa conducido por Faisy), yo pierdo al bebé a las dos semanas”, le contó a Gustavo Adolfo Infante en su programa “El minuto que cambió mi destino”

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El doloroso relato de Mariana Echeverría

En su relato, Mariana narra los procedimientos médicos que desembocaron en la pérdida del bebé.

“Te mueven al bebé, lo anestesian para que se duerma, lo que es horrible porque cuando tu despiertas y no escucha el pulso te mueres”.

La entrevista Echeverría se transmitirá completa el siguiente sábado en Imagen Televisión pero en el adelanto publicado en el canal de Youtube se ve a la conductora narrando el momento doloroso.

“La siguiente vez que fui al ginecólogo, ya no se escucha el corazón... imagínate que entras a un lugar siendo dos personas y sales tú sola”.

Detalló que le tuvieron que practicar un legrado, lo cual es “lo peor que me ha pasado en la vida”.