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Hay quejas por la forma de eliminar a Yanet García de La Casa de los Famosos México: “Fue humillante”

La Casa de los Famosos México no se salva de críticas por su contenido.

Agosto 26, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Yanet García fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México

ViX

La salida de Yanet García en pleno martes, y tras estar en el Exilio catalogada como Mueble, ya generó polémica que alcanzó hasta a Galilea Montijo. Lo cierto es que La Casa de los Famosos continúa, y Ese Pérez y Luis Chaparro fueron salvados por sus compañeros tras haber estado exiliados.

“Fue un reto personal que logré romper y vivir la experiencia”, comentó Yanet García tras salir, casi sin maquillaje y sin bañarse, pues en el Exilio no gozaba de las comodidades de La Casa de los Famosos México.

La salida de Yanet García fue similar a la de Ximena Herrera, que si bien fue la segunda en salir por votos, y sin ser catalogada como mueble, sí terminó su participación tras estar en el Exilio. En redes sociales y en medios, ya se habla del tema.

A Galilea Montijo ya le llegaron comentarios en contra por haber dicho que prefería irse a llorar a su casa antes de ser considerada “mueble”, como lo hicieron con Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro.

¿Qué dicen los periodistas sobre la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México?

Ana María Alvarado recordó que Yanet García alzó la voz sobre que la producción se equivocó en el casting para La Casa, y que ella no entraría en polémicas.

En “Sale el sol”, Joanna Vega-Biestro dijo con todas sus letras que fue humillante para Yanet la forma en la que fue sacada del concurso.

El tema se tocó también en los programas de Televisa. Martha Figueroa confirmó que estaba impactada por la forma en la que salió Yanet García. En el programa ‘Hoy’ se habló del tema:

Sebastián Reséndiz comentó: “No la dejaron ni lavarse la cara. Si hubiera votado el público, no hubiera salido Yanet”.
“Entró como Thalía y salió como ‘María la del barrio’”, dijo Jonathan Barajas.

Flor Rubio lamentó que Yanet no hubiera cumplido con su trabajo

“Fue una salida poco honrosa para una chica cuya imagen es deslumbrante. No sé si es humillante, pero sí NO es el mejor escenario cuando las vemos tan arregladas... Y de pronto Yanet tuvo que ser sacrificada en pos de la audiencia, había que sacar a alguien. Efectivamente no estaba dando el contenido que se esperaba de ella”.

“Si no quieres tener este tipo de roces, lo mejor es que desde un inicio no participes en un reality como estos, que implica riesgo, polémica, conflicto. Entonces los famosos que se firman a este show tienen que pensar todo esto antes de dar el sí, porque nadie obligo a Yanet a estar ahí; ya adentro no te puedes poner exquisita porque entonces no estás cumpliendo con tu trabajo”.

En redes sociales hasta hay memes de la forma en la que llevaron a Yanet a la gala y post-gala, son darle oportunidad de arreglarse como acostumbraba.

yanet garcía La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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