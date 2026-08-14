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Telenovelas

Sergio Goyri celebra 50 años de trayectoria: “El éxito te puede hacer perder los pies del piso”

El actor revela la fórmula que le ha permitido mantenerse vigente en la pantalla, más allá de cualquier trofeo o reconocimiento.

Agosto 14, 2026 • 
Edson Vázquez
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Sergio Goyri

TVyNovelas

A medio siglo de haber iniciado su camino en la actuación, Sergio Goyri no solo se mantiene vigente, sino que continúa asumiendo nuevos desafíos. El actor se ha integrado al elenco de la nueva telenovela producida por José Alberto “El Güero” Castro, “Tierra de amor y coraje”, un proyecto que, en sus palabras, representa un parteaguas en la industria al buscar estrechar los lazos entre la televisión mexicana y la audiencia latina en Estados Unidos.

“La producción, que implicó dos meses y medio de grabaciones en Arizona, está diseñada para conectar con una nueva generación de latinos que ya han nacido en territorio estadounidense. Ya no hay esa añoranza del pueblo, de los amigos y del mercadito; esos chavos ya nacieron allá y ya no tienen esa añoranza más que lo que le cuentan sus papás”, explicó Goyri, subrayando la importancia de grabar en locaciones que son familiares para ese público.

Lejos de los reflectores y las grandes producciones, Goyri recuerda que su llegada al mundo del espectáculo fue casi accidental. Su sueño inicial era el fútbol, pero un inesperado recorte del equipo América, donde jugaba, lo llevó a probar suerte en las fotonovelas y, posteriormente, en el teatro. Hoy ha logrado consolidar una carrera importante en televisión, de la cual se siente orgulloso.

“Este año estoy cumpliendo 50 años en la actuación y con una vigencia increíble”, expresó.

Esa longevidad, sin embargo, no ha estado exenta de retos. El actor poblano señaló que la industria mexicana presenta un panorama complejo para mantenerse en la cima, a diferencia de mercados como el de Hollywood. “Aquí tú puedes hacer un gran éxito y a la otra te vas a la goma”.

Sergio Goyri en Premios TVyNovelas. Foto: Archivo

No obstante, dijo, él ha apostado por la constancia, la curiosidad y la participación activa en los proyectos, “siempre metiendo la cuchara” para aportar ideas.

Uno de los aspectos que más enorgullece a Goyri en esta etapa de su carrera es la oportunidad de compartir créditos y experiencia con actores jóvenes. En particular, destacó el talento y la disposición de Emilio Osorio y Sofía Castro, a quienes reconoce por su esfuerzo, por labrarse un nombre propio más allá de sus apellidos.

“Para ellos es difícil quitarse esa máscara de ser ‘hija o hijo de’ y va a ser siempre un estigma, pero con su talento avalan cualquier oportunidad”, aseguró el actor, quien visualiza un futuro brillante para Sofía Castro.

“Ella va a ser un éxito porque tiene la fuerza, el carácter, la disciplina, el compromiso y los pies bien puestos en la tierra”.

Para Goyri, la clave del éxito está en saber escuchar y mantener la disposición para aprender, algo que él mismo ha procurado hacer durante cinco décadas de trayectoria: “Siempre hay que dar lo mejor, porque, como en el fútbol, nunca sabes quién está viendo el partido; y aquí nunca sabes quién está viendo la telenovela: productores, directores... quienes, al ver tu trabajo, pueden ofrecerte otras oportunidades”.

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A pesar de cinco décadas de trayectoria, Goyri lamentó la ausencia de reconocimientos, tanto en su estado natal, Puebla, como de la misma televisora. No obstante, dijo, no centra su valor en ello. “La lealtad no la aprendes, eso lo traes, son principios que te inculcan tus padres”, enfatizó.

Finalmente, el actor reflexionó sobre la fama y el éxito, instando a mantener siempre la sencillez. “El éxito, el dinero, la fama, de repente te hacen perder los pies de piso; yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mis discos y viajaba en jet privado, me trataban como rockstar, se quitaban el sombrero y la camiseta, y de repente piensas: ‘soy Mick Jagger’, pero no, te tienes que ubicar porque esto no es para siempre”.

Con Tierra de amor y coraje, Sergio Goyri demuestra que, a sus 50 años de carrera, su pasión por el oficio sigue intacta, dispuesto a seguir aprendiendo y aportando su granito de arena para que la experiencia y el talento joven convivan en la pantalla.

Sergio Goyri Entrevista
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