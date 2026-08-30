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A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor

La actriz vive un momento de plenitud, y vuelve como villana en “Infinito amor”.

Agosto 29, 2026 • 
Grisel Vaca
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Jessica Coch

Archivo

Jessica Coch vuelve a sus raíces en la telenovela Infinito amor. En entrevista con TVyNovelas, la protagonista de 46 años compartió su emoción por este regreso a los roles antagónicos, su evolución física para encarnar el paso del tiempo y lo feliz que está al lado del músico Emilio Mistretta, con quien mantiene una relación sólida sin importar la diferencia de edad.

“Cuando la mujer es más grande critican un poco más, pero hoy en día ya hay mucha apertura en el tema. Yo veo a Gali, Andrea y Shakira con sus galanes un poco más jóvenes, y hoy no hay tabú en eso. Tanto hombres como mujeres pueden andar con más grandes o más chicos; creo que hoy en día eso ni siquiera debería ser tema”, señaló Coch, dejando claro que ni los juicios externos ni los estereotipos le quitan el sueño.

Sobre si planea casarse de nuevo, fue cautelosa: “No es algo que me preocupe ni que piense. Si pasa, que fuera algo lindo, estaría bien; y si no, sigue siendo lindo. Creo que también se está rompiendo con ese esquema de la boda”.

Jessica Coch está feliz de su retorno a la pantalla chica como villana: “Después de tres proyectos de buena, ya me urgía hacer una villana. Me siento como pez en el agua”, expresó.

Para ella, interpretar a la mala de la historia resulta mucho más atractivo que los papeles de buena: “Las villanas son personajes complejos, más divertidos; en la vida real uno trata de ser una mejor persona y, en la parte actoral, el hecho de que puedas hacer algo que está muy alejado de ti es muy padre y retador”.

Al profundizar en su nuevo personaje, Celia, confesó sentirse emocionada, pero también con cierto temor por la recepción del público.

“Hay un tema fuerte: el amor maternal que puede volverse un poco enfermizo”, adelantó.

Para reflejar el paso de los años dentro de la trama, tuvo que hacerse un cambio de look, especialmente en el cabello, algo que no representa ningún problema para ella. “Si mañana me dicen que me tengo que rapar, lo hago. Creo que debemos entender que para eso nos prestamos y es padre jugar; al final, el pelo crece”, sentenció.

“Después de 20 años de carrera, creo que era algo que anhelaba. Hay una madurez, ya tengo 46 años”, reflexionó.

Lejos de sentirse desplazada, asume con orgullo el rol de villana madura, similar al que alguna vez desempeñaron figuras como Ana Bertha Espín y Azela Robinson, a quienes admira profundamente. “Ahora yo soy parte de una generación a la que le toca hacer esa parte y apoyar y arropar a las generaciones de abajo”, afirmó.

En un medio donde la edad suele ser un tabú para las mujeres, la intérprete se muestra firme. “Yo nunca en mi vida he mentido sobre mi edad. Cuando te quieres y entiendes que las arrugas son parte del proceso de la vida, no hay un tema. A veces hasta es peor cuando tratas de esconderlo; la gente te puede tirar más hate”, concluyó.

Las villanas más recordadas de Jessica Coch

Renata Valencia: En 2009 antagonizó Mi pecado, telenovela producida por Juan Osorio, donde compartió créditos con Maite Perroni y Eugenio Siller.

Roberta Monterrubio: En 2010 le llega la oportunidad de ser la villana de la producción de Carlos Moreno, Cuando me enamoro.

Gala Villavicencio: En 2012 antagoniza la telenovela Un refugio para el amor de Ignacio Sada Madero, en donde compartió créditos junto a Zuria Vega, Gabriel Soto y Laura Flores.

Jessica Coch
Grisel Vaca
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