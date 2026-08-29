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Arantza Ruiz tras La Casa de los Famosos México: “Hice lo que podía con lo que tenía”

Tras su expulsión de LCDLF México, la actriz hace un balance de sus tres semanas de encierro, habla de las alianzas que construyó, lo que aprendió y los proyectos que retomará

Agosto 29, 2026 • 
Nayib Canaán
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Arantza Ruiz

ViX

Arantza Ruiz dejó La casa de los famosos México como la tercera eliminada de la cuarta temporada, después de tres semanas de encierro en las que apenas comenzaba a entender las reglas de la convivencia.

La actriz reconoce que su salida llegó cuando todavía estaba acomodando sus alianzas, pero lejos de arrepentirse, prefiere quedarse con las enseñanzas de una experiencia que, en sus palabras, le permitió descubrir el lado oscuro de los participantes.

El tiempo dentro del reality transcurrió de manera extraña para ella. “Los primeros dos días fueron los días más largos de mi existencia. La primera semana duró una eternidad y luego las otras dos como que ni existieron, se pasaron rapidísimo”, cuenta a TVyNovelas.

De ahí que describa su participación como si hubiera entrado y salido de un lugar fuera de la realidad: “Sentí como que entré y salí de un vórtice”.

Para la intérprete, uno de los desafíos más grandes fue descubrir con quién podía conectar y, al mismo tiempo, tomar decisiones estratégicas. “Lo más complicado fue empezar a conocer a la gente y ver con quién conectabas, con quién no, a hacer movimientos”, explica.

La actriz recuerda que durante las primeras semanas evitó nominar a personas que después terminaron convirtiéndose en sus aliados.

“Al final, dos semanas es poco tiempo para conocer a las personas y a la tercera semana apenas estaba colocándome bien con la gente y pues nada, ni modo, tocó salir apenas entendiendo el juego”, reconoce.

Aunque dentro de La casa hubo diferencias, Arantza no las define como traiciones. “La verdad no. Creo que lo que hubo fueron malentendidos, pero traiciones no”, asegura.

“Las personas que de repente se llevan pueden llegar a un momento en el que no se entienden y no tiene nada de malo. Al final del día, al menos hasta donde yo estuve, llevamos tres semanas de conocernos”, señala. Su conclusión es clara: “Solo fue como escoger bien a tu gente”. Más allá del resultado, la artista considera que el reality le dejó una reflexión personal. “

Cien por ciento creo que la gente no es lo que aparenta. Creo que no tener miedo a ser yo misma y que poner límites está bien”, dice.

También reconoce que en algún momento perdió los estribos. “Como es una casa muy pacífica, de repente cuando la niña buena se enoja puede volverse como muy dramático”, comenta. Sin embargo, no pretende castigarse por esas reacciones.

“Hice lo que podía con lo que tenía, entonces también no puedo regañarme ni juzgarme porque además todo adentro se siente y se ve muy diferente a cómo se ve aquí afuera”, explica.

La eliminación no significa que quiera dejar atrás todos los vínculos que construyó. Entre las personas con las que le gustaría mantener una amistad menciona a Brianda, Luis, Memo y Fede, además del Team Pijamas. “La verdad es que me encantaría poder seguir siendo amigos”, comparte. Sobre la nueva dinámica del reality, considera que el cambio de tres cuartos a dos puede modificar las alianzas y provocar una nueva batalla entre habitaciones.

La actriz tiene motivos para mirar hacia adelante. Su agenda profesional continúa con proyectos de actuación y música. Entre ellos está la telenovela Tierra de amor y coraje que se estrenará en ViX el 4 de septiembre, además de la película Colisión y nuevos planes musicales. Así, aunque su estancia en la casa terminó antes de lo que hubiera querido, Arantza no siente que haya perdido. Se lleva una experiencia intensa, nuevas amistades y una lección que resume su paso por el reality: aprender a ser ella misma, poner límites y entender que también hay que darse la oportunidad de conocerse.

@tvynovelas

Arantza Ruiz es la tercera eliminada de #LaCasaDeLosFamososMX y nos comparte su experiencia de vivir 22 días dentro de la casa más famosa, de igual forma revela que su gallo de esta temporada es Memo Schutz 🖖 #arantzaruiz #memoschutz #tvynovelas #tvynovelasmex 🎥 Edson Vázquez

♬ sonido original - TVyNovelas
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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