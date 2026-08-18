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Cynthia Klitbo revela doloroso MOTIVO POR EL QUE RONCA: violencia con una expareja sería la razón

La actriz contó por qué ronca tanto y cómo esos sonidos al dormir son lo menos grave que le pasó con su expareja.

Agosto 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cynthia Klitbo abordó los motivos por los que ronca.

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“Mi sobrina fue testigo. Gracias a que ella le habló a la patrulla, no estoy muerta. La traumó, tenía 13 años”.

Los ronquidos de Cynthia Klitbo han sido desde que comenzó ‘La Casa De Los Famosos’ un tema de polémica. De hecho en la primera semana de iniciado el reality, Yanet García se cambió del cuarto de compartían alegando que llevaba varios días sin dormir.

En otros momentos, los sonidos de Cynthia al dormir han sido motivo para que ella les reclame a sus compañeros por hacerle bullying.

Tras varias semanas y luego de estar en la suite por elección del público junto a la líder de la semana, Gema, Klitbo por fin quiso compartir cuáles son los motivos por los que ronca.

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La villana de las telenovelas se sinceró y al entrar a los vestidores del reality, agradeció a sus fanáticos que votaron para que subiera a la suite, mientras contaba que en un tiempo fue “víctima y victimaria”.

“Al público, a mis fandoms, gracias. Por subirme, síganme subiendo a la suite para que no joda a nadie. No es que me encante”.

Al tiempo, comenzó a contar la relación que vivió y en la que la violencia hizo que su expareja le abriera la nariz e incluso le desfigurara el ojo, esto si revelar el nombre.

“En aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada”, manifestó.

Desde ese momento, Cynthia comenzó a padecer por problemas en la nariz, pero no quiso operarse, pues no quería que su rostro cambiara, aunque aseguró que su otorrinolaringóloga la convenció de hacerlo. Y destacó que arreglar su nariz es uno de sus objetivos al salir de ‘La Casa De Los Famosos’.

Cynthia también indicó que, tras los hechos violentos, perdonó a su pareja de aquel momento, sin que desaparecieran la violencia, al grado de que estuvo a punto de estrangularla.

“Mi sobrina fue testigo. Gracias a que ella le habló a la patrulla, no estoy muerta. La traumó, tenía 13 años”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Finalmente, confesó que tiene várices en el cuello a causa del ahorcamiento y puntualizó que se sentía avergonzada de denunciar, pues no quería llegar a una delegación golpeada siendo ya famosa.

La casa de los famosos 4 Cynthia Klitbo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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