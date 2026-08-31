Posicionamientos de la QUINTA gala de eliminación en La Casa de los Famosos México: ¿Qué tanto se dijeron?

Esta quinta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México un nuevo habitante termina su historia en el reality show, de los cinco nominados: Karina Torres, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Luis Chaparro y Gema Garoa.
Aldo se posicionó con Ernesto Laguardia, no sin antes decir: “Nada me gustaría más que se fueran Mariana y Ernesto, pero me tengo que posicionar solo con uno”.
Rendón le dijo: “Eres un rival muy fuerte, y vas a hacer el camino duro para llegar a la final. Esa fortaleza se está convirtiendo en monotonía e hipocresía. Me llamo la atención que dijeras que no soy autentico, y te di oportunidad de que me lo digas a la cara.
Ernesto Laguardia respondió: “Te agradezco tus palabras, me hacen un mejor competidor. Me extraña que hables de hipocresía, el que grites y hagas faramallas, y que hables con groserías, no significa que seas una buena persona. Te he dado la oportunidad de abrirme ante ti, si lo tomas como hipocresía, como te dije antes, estoy convencido que tienes muchas caras. Y sí, seré un gran contrincante. No estoy de acuerdo contigo”.
Aldo refutó: “Eres muy aburrido.
Ernesto respondió: “Pienso que tú con tus gritos igual”.
Finalizó Aldo: “Ojalá te vayas”.
¿Qué más ocurrió en los posicionamientos?
Flor Vigna se posicionó con Mariana Ochoa:
“Te siento falsa. Así como un billete puede tener un numero y es falso, no vale. Eres talentosa, pero puedes ser más valiosa que la falsedad que tienes por encajar. Si no tenemos ganas de relacionarnos, no lo forces, sería bonito ver a una mujer que pone límites... Realmente siento que hay mucho potencial en ti, no necesitas artimañas, eres una mujer talentosa y que puedes cantar, pero si crees en tu poder verdadero, dejarías de intentar encajar”, dijo Vigna.
Mariana Ochoa respondió: “Mi talento no está a discusión. Tengo 36 años de carrera. (Ante los ataques) trato de reírme y ser amable, y tienes razón, a veces por ser amable dejo que me pisoteen, y eso se acabó... Tú quisiste levantar banderas que en este juego están mal vistas por los fandoms, dijiste que te atacaba por ser mujer y te metiste con lo más valioso que puede tener un ser humano que son los hijos (durante su discusión en días pasados) No tienes ni idea... Pero de hoy en adelante me vas a conocer.”
Cynthia Klitbo se posicionó con Luis Chaparro:
“Te ha costado trabajo integrarte y lavar más de cuatro platos. Siento lo mismo que Yahir, te hace falta brillar por tu cuenta y no vivir bajo un protectorado. Me gustaría que trataras por brillar por ti mismo”.
Luis respondió: “A lo mejor no lo has visto, Hablé con mi gente y público, no quiero depender de fandoms de nadie. Solo es una buena relación con Aldo, no quiere decir que esté bajo la sombra”.
Masad Altamami se posicionó con Ernesto Laguardia:
“Quiero que te vayas de La Casa porque estoy con las nueva generaciones, y cuando platicas conmigo siento energía negativa. Eres muy grande, internacional; cuando platicamos, ojalá que regreses como iniciativa, porque te veo como estrella”.
Ernesto respondió: “Te agradezco tus palabras, en cuanto a lo que hemos platicado te agradezco tu acercamiento. En mis 54 años de carrera nunca he sido prepotente, he empujado a los que vienen detrás, he tratado de llevar un buen ambiente, es conocer los límites, que todos los tenemos. Tenemos que seguir un consejo que la señora Silvia Pinal me dijo: ‘tienes que entender que la puerta del éxito es muy bajita, y todos lo días te tienes que agachar para pasar por ella’, es por eso que siempre hablo con mi público”.
Yahir se posicionó con Ernesto Laguardia:
“Eres un competidor fuerte, que tiene una trayectoria increíble pero noto frustración en ti, enojo, molestia, cuando no se te da un juego, o cuando se te dan puntos. Eso hace que te aísles, pero jugar solo está cañón; yo juego solo, pero mantengo el ánimo”.
Laguardia respondió: “En una ocasión te comenté que estaba molesto conmigo mismo por un juego, pero creo que sé muy bien lo que pasa en mi cabeza, hay cosas familiares que no quiero tocar. Pero no es enojo, es querer competir, y aveces un poco parejo, inteligencia y madurez sí lo tengo, pero te agradezco lo que me dices”.
Memo Schutz se posicionó con Mariana Ochoa:
“Los últimos días te he notado frustrada por todo lo que está pasando. Si no sacas la medalla de oro de la tolerancia, podrías decir o hacer algo de lo que te puedas arrepentir”.
La cantante respondió: “Tienes razón, mi vaso esta semana se llenó. Mi amabilidad algunos la confunden con pendejez; si regresara a mi casa, es verdad que con todo el amor del mundo abrazaría a mis hijos, pero si la gente decide que me quede, trabajaré en mi tolerancia”.
Brianda se posicionó con Ernesto Laguardia:
“A muchas personas se les olvida de dónde vienen y quienes son individualmente y están haciendo las cosas por lo que creen que les conviene. En tu caso, me elegiste para nominaré algo extraño, porque tienes una relación buena conmigo. NO sé si me crees débil, o si te dio miedo hacerlo contra quien realmente querías, o por simple conveniencia. Y aunque en la vida real es un honor estar parada frente a ti, en el juego no me quieres dentro, y si eso es, no me conviene que estés aquí”.
Laguardia respondió: “Sí, hablé contigo, reconocí que me equivoqué y hubo una cachetada hacia mi persona, pero no tiene nada que ver contigo. No te quiero fuera del juego, eres una luz que brilla e ilumina los espíritus de nosotros. Hay un filósofo que dijo que la juventud se cura con el tiempo y eso nos da madurez, pero es algo que aconsejo a mi hija , porque eso nos da mejor concepción de las personas”.
Ese Pérez se posicionó con Mariana Ochoa:
“Tratas de congeniar con todos y a muchos no les caes. Te me figuras de mi familia, soy el chamaco castroso y tú eres la tía chismosa que quiere quedar bieny no queda. Yo les dejo de hablar, pero me irrita hablar contigo, es tedioso, trato de darte la vuelta”.
La cantante respondió: “Yo te veo te veo como mi hijo y siento que te quiero cuidar, pero no es mi papel. Nuestros círculos no congenian. Si la gente decide que me quede, no seré castrosa para ti”.