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Anahí hipnotiza a los Bacsktreet Boys: la conocieron y así reaccionaron

La cantante compartió fotos y videos de su encuentro con los cantantes después de asistir a su concierto en Las Vegas

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
anahi backstreet boys.jpg

Anahí con Howie D y AJ McLean

Instagram

“Fan de Backstreet (Boys) por siempre”, escribió Anahí en su perfil de Instagram.

La actriz y cantante mexicana fue a un concierto de la boy band estadounidense en Las Vegas, donde actualmente tienen una residencia.
Pero no solamente acudió como público, también los conoció, saludó y, a jugar por los videos que publicó en sus historias de Instagram, los cautivó.
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El encuentro de Anahí con sus ídolos

En el primero de esos videos aparece con Howie D, uno de los miembros más populares de la boy band, a la cual se integró en 1993.
El propio Howie D publicó la foto que se tomó con Anahí en su perfil de Instagram donde escribió halagos para la cantante de RBD.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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En el segundo, Anahí se muestra interactuando en una animada conversación con AJ McLean, otro de los legendarios integranres de Backstreet Boys, de la etapa en la que tuvieron el éxito más conocido “Everybody”.

Anahí también publicó fotos espectaculares del concierto en la Sphere, el foro inmersivo en el que se presenta el grupo.

La cantante cerró la publicación con una reflexión:

“Alguna música no te trae solamente recuerdos.. te lleva de vuelta a lo que fuiste”.

Anahí Backstreet Boys
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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