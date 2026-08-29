Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos

Con una notable transformación física, el exintegrante de la icónica banda Garibaldi, Víctor Noriega, desfiló hace unos días por la alfombra roja de La novicia rebelde. Ahí, el también actor reveló a TVyNovelas los pormenores de su proceso para recuperar su peso después de haber subido aproximadamente 20 kilos durante un periodo complicado de su vida. Noriega dejó claro que su cambio no solo es estético, sino también de salud y bienestar emocional.

“Pues ya se les acabó su gordito y ya nadie se puede burlar de mí”, bromeó Noriega al ser cuestionado sobre su actual estado físico, dejando ver su satisfacción y recuperada seguridad. Sin embargo, detrás de este logro hay un estricto régimen que combina ejercicio, dieta y un seguimiento médico profesional.

El actor detalló que su recuperación no ha sido producto de la suerte, sino de un plan estructurado bajo la supervisión de especialistas.

“La doctora tiene inyecciones y unos aparatos buenísimos que te hacen vibraciones, aparte la alimentación es muy importante”, explicó.

Víctor enfatizó la relevancia de acudir con un nutriólogo, ya que el aumento de peso puede obedecer a múltiples factores que van más allá de los hábitos. “Es importante que vayamos con un nutriólogo y es que muchas veces uno sube de peso, a lo mejor por la edad, por la depresión, por desórdenes alimenticios, porque te da por comer mucho por ansiedad... así que es bueno que vayas de la mano de un profesional”, aconsejó.

Cabe destacar que, en una entrevista con Matilde Obregón, detalló que, durante la pandemia, el confinamiento lo llevó a abandonar el ejercicio y a consumir grandes cantidades de helado, lo que resultó en un cambio drástico en su apariencia al regresar a la pantalla. Si bien en su momento se especuló que había subido hasta 30 kilos, Noriega aclaró que fueron alrededor de 20.

Víctor Noriega Octavio Lazcano

Sobre las duras críticas que recibió por su apariencia física, el artista se mostró reflexivo y señaló que existe una creciente conciencia social sobre el daño que generan los comentarios sobre el cuerpo ajeno.

“Qué se le va a hacer... Afortunadamente la gente ya está más consciente con el tema de no criticar los cuerpos ajenos, está muy mal visto que se metan con el cuerpo de alguien, que digamos que la persona está demasiado delgada o gorda, no es correcto y no se debe de hacer”, sentenció. Noriega hizo un llamado a la empatía, recordando que detrás de cada cambio físico suele haber historias de lucha personal. “Uno no sabe por qué problemas está pasando la gente, en mi caso yo pasé por temas que hicieron que mi organismo cambiara... pero todo esto se supera con trabajo, buena voluntad y con la ayuda de profesionales”, agregó.

En otro tema, Víctor Noriega habló sobre la posibilidad de que la emblemática agrupación musical, ahora conocida como GB5, se reúna nuevamente.

Aunque confesó no haber tenido mucho contacto con Sergio Mayer, dejó la puerta abierta para una colaboración. “Si llegamos a hacer algo, creo que habría muchas posibilidades de que Sergio esté con nosotros. Estuve la semana pasada con Luisa Fernanda y con Charly para afinar unos detalles porque para septiembre puede ser que haya algunas presentaciones”, adelantó.

Sobre las diferencias que han surgido en el grupo, especialmente con Paty Manterola, Noriega fue cauto y atribuyó las ausencias a cuestiones logísticas.

“Es muy difícil cuando vives en otro país como es el caso de Paty, o el de Katya, que vive en Cancún, entonces, cuando nos reunimos para hacer fechas, que tenemos que salir desde el aeropuerto de la Ciudad de México, es bastante difícil la logística para los empresarios que son los que nos contratan”, explicó.

El futuro de la agrupación parece depender de la coordinación de agendas, pero Noriega se mostró ilusionado con la idea de volver a los escenarios con sus excompañeros, dejando claro que la química del grupo sigue latente.