10 alertas antes de un ‘retoque': Caso de Galilea Montijo dejó lecciones ante un procedimiento estético

Después de meses de especulaciones sobre su rostro, Galilea Montijo decidió contar qué ocurrió realmente tras someterse a un procedimiento estético. En el podcast Bajo la piel, acompañada por la doctora María del Mar Guerra, la conductora reveló que lo que comenzó como un levantamiento de cejas terminó en una complicada recuperación que incluyó la afectación de un nervio, una quemadura, tratamientos médicos y un fuerte impacto emocional.
Más allá de su caso, su experiencia dejó importantes lecciones para quienes están pensando en realizarse un procedimiento estético. Desde investigar a fondo hasta atender cualquier señal de alarma. Estos son los puntos que toda paciente debería considerar antes de entrar al quirófano.
NO TOMES UNA DECISIÓN SIN ESCUCHAR TODAS LAS OPINIONES MÉDICAS.
Galilea explicó que antes del procedimiento había recibido recomendaciones distintas sobre lo que quería realizarse. Al final decidió seguir adelante, pero reconoció que fue una decisión personal. “Fue mi decisión”, dijo al hablar de lo ocurrido. Su experiencia recuerda la importancia de analizar diferentes opciones antes de entrar a un quirófano.
NO PIERDAS DE VISTA QUE UN PROCEDIMIENTO ESTÉTICO TAMBIÉN IMPLICA RIESGOS MÉDICOS
Lo que buscaba era un levantamiento de cejas, pero durante la intervención surgieron complicaciones. Según relató la conductora, durante la operación se afectó un nervio, lo que provocó problemas en su expresión facial.
NO IGNORES UNA HERIDA QUE NO EVOLUCIONA COMO DEBERÍA
Después del procedimiento, Galilea notó que algo no estaba bien: tenía inflamación y la cicatriz del cuello no cerraba correctamente. Fue entonces cuando recibió un líquido que supuestamente ayudaría a desinflamar, pero la reacción fue inesperada.
NO CONTINÚES USANDO UN PRODUCTO SI TE PROVOCA UNA REACCIÓN FUERTE
Galilea contó que desde las primeras aplicaciones sintió un intenso ardor. “Según el líquido era para desinflamar. Entonces, cuando yo me lo ponía, me ardía demasiado y sentía que me quemaba”, relató. Después observó un cambio preocupante en su piel: “Al tercer o cuarto día, empiezo a ver esto blanco”.
NO RETRASES UNA SEGUNDA VALORACIÓN CUANDO ALGO NO ESTÁ BIEN.
Ante la quemadura, la animadora del programa Hoy explicó que recibió indicaciones de lavarse con jabón y utilizar un desinfectante. Sin embargo, decidió buscar ayuda con la doctora María del Mar Guerra. La especialista pidió reunirse con el médico que había realizado el procedimiento para hablar sobre lo ocurrido y posteriormente comenzaron otro tratamiento. A Galilea le aplicaron células madre en la zona afectada.
NO SUBESTIMES UNA RECUPERACIÓN QUE SE COMPLICA CON EL PASO DEL TIEMPO
La estrella de La casa de los famosos México contó que durante meses vivió con incertidumbre porque su rostro no respondía como antes. “Durante estos seis meses que se arregla, que no se arregla, cada vez veía como la ceja se me venía de este lado, la boca yo no la podía controlar”, explicó.
NO PIENSES QUE TODO CAMBIO EN EL ROSTRO ES ÚNICAMENTE ESTÉTICO
Galilea Montijo aclaró que muchas personas interpretaron lo que ocurría como un problema de vanidad, cuando detrás había una situación médica. “Porque va más allá de: ‘¿Qué se hizo Galilea? Se desfiguró... o sea, por la vanidad’”, comentó. La doctora María del Mar Guerra explicó la complejidad del caso: “Al tener una quemadura en el cuello y el sistema linfático del ojo colapsado, ¿se imaginan lo que le costó a esta mujer poder recuperarse?”.
NO PERMITAS QUE LA PRESIÓN PÚBLICA SE SUME AL DOLOR FÍSICO
Mientras atravesaba la recuperación, Galilea continuó trabajando en televisión y fue blanco de críticas en redes sociales. La conductora explicó que las opiniones sin conocer su situación afectaron su salud emocional. “No se vale que, desde tu casa, sentado, sin investigar, intentes destruir a alguien solo porque salió mal algo con su apariencia”, expresó.
NO IGNORES EL IMPACTO EMOCIONAL DE UNA TRANSFORMACIÓN INESPERADA
Uno de los momentos más difíciles para Galilea fue sentir que había perdido una parte de su identidad. “Yo dije: ‘Ya no voy a trabajar en la televisión’. Me cambió la cara, llegó un punto que dije: ‘Me cambió la mirada, ¿qué me hizo? Yo no soy ésta’”.
NO OLVIDES QUE LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN NECESITA PACIENCIA Y APOYO
Después de meses de tratamientos y seguimiento médico, Galilea aseguró que su rostro ha mejorado considerablemente. Actualmente afirma sentirse recuperada en aproximadamente un 90 por ciento y continúa bajo supervisión médica.