10 alertas antes de un ‘retoque': Caso de Galilea Montijo dejó lecciones ante un procedimiento estético

Después de meses de especulaciones sobre su rostro, Galilea Montijo decidió contar qué ocurrió realmente tras someterse a un procedimiento estético. En el podcast Bajo la piel, acompañada por la doctora María del Mar Guerra, la conductora reveló que lo que comenzó como un levantamiento de cejas terminó en una complicada recuperación que incluyó la afectación de un nervio, una quemadura, tratamientos médicos y un fuerte impacto emocional.

Más allá de su caso, su experiencia dejó importantes lecciones para quienes están pensando en realizarse un procedimiento estético. Desde investigar a fondo hasta atender cualquier señal de alarma. Estos son los puntos que toda paciente debería considerar antes de entrar al quirófano.