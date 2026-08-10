Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Aldo pide disculpas a Cynthia frente a todos y ella en privado TRAPEA EL PISO CON ÉL: “Yo contrato a gente como él”

Luego de que hubo hasta mentadas, los habitantes se abrazaron, lloraron y Aldo ofreció perdón, sin embargo Cynthia espero a estar a solas y habló terrible a sus espaldas.

Agosto 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Aldo-Cynthia.jpg

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se dieron con todo en plena discusión.

YouTube

“A mí lo que me cag* es haber puesto como criada, eso fue lo que me hizo llorar… yo no debí de haber hecho eso”.

El desayuno al interior de ‘La Casa De Los Famosos México’ había terminado con un sabor amargo, y aunque uno de los protagonistas pidió disculpas la otra le clavó una daga. Y es que un breve comentario de Yahir terminó desatando la furia y un intercambio de insultos entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón.

Todo comenzó cuando Yahir dijo que le gustaría ver en la suite a Cynthia y a Aldo por el choque de personalidad fuertes que poseen.

“Yo, a mí todos los días me despiertan sus voces a todo volumen y yo tampoco puedo dormir bien”, expresó Cynthia. A lo que Aldo comentó: “Pues aguanta vara”, al recordar que, según él, todos los habitantes enfrentan situaciones incómodas dentro de la casa.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia y Aldo protagonizan primer gran PLEITO con groserías en La Casa de los Famosos México

Luego, el stylist añadió que “entonces, no seas tan delicada, porque todos aguantamos vara”, y siguió la controversia, pues Aldo sostuvo que nadie tiene atenciones especiales. “Todos estamos aguantando vara aquí, nadie está en un spa”.

“Quieres pedo, yo te tiro pedo”, “Ching* tu madre”, “¡A mí menos!” y “Tú también ching*s y a todos nos cag*s, igual que nosotros te cag*mos a ti”, fueron algunos de los insultos que intercambiaron.

La discusión terminó cuando Cynthia decidió retirarse para evitar continuar con el enfrentamiento. “Me voy a bañar. Tú dices estupideces y gritas todo el put* día también”, sentenció.

Las disculpas de Aldo

Luego de que el stylist y la villana tomaron distancia, el stylist buscó a su compañera y le ofreció disculpas. “A mí me educó una reina como tú, por más joto que sea no soy una mujer. Ofrezco una disculpa por herirte”.

Y continuó: “Por eso te ofrezco una disculpa, exploté a lo pendejo y no me siento bien, me metí a bañar, y pensé que mi mamá, a mí no me educó para hacer esos shows. No soy una jotita que hace estos pleitos… Te pido una disculpa de corazón, te quiero”.

Las disculpas fueron aceptadas por Klitbo. “Tú no tienes nada de qué pedirme perdón a mí”.

Al tiempo, Rendón les dijo a Karina y a Gema: “Por más joto que sea, es una dama, y a una persona mayor se le debe respeto. Somos unos trenes, fue choque de trenes”, concluyó.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

NO TE VAYAS SIN LEER:

Pero los dimes y diretes no terminaron allí, aunque eso parecía. Cynthia aprovechó que estaba a solas con Gema para decir lo que realmente pensaba de Aldo.

“Yo quiero bien a Aldo, pero Aldo no mueve un dedo, bulea a todo mundo, grita todo el día, tiene una personalidad estridente, tiene un léxico, ni siquiera es chilango y habla como el más fresa de los chilangos, y es una persona que vive de tener amigas de mucha lana que lo contratan. Entonces no estamos en el mismo nivel. Y lo quiero bien y me cae bien, pero si se pone en ese tono no estamos en el mismo nivel. A mí me visten, yo no visto. Yo contrato a gente como él para que me vista a mí, no es lo mismo”, atajó Klitbo.

Y siguió: “A mí lo que me cag* es haber puesto como criada, eso fue lo que me hizo llorar… yo no debí de haber hecho eso”.

Y concluyó: “Para mí la gente que grita no tiene la razón. Cuando uno tiene la razón lo habla y yo caí en un juego de mercado y eso no es lo que quiero que se vea de mí”.

La casa de los famosos 4 Cynthia Klitbo Aldo Rendón No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez