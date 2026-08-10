Aldo pide disculpas a Cynthia frente a todos y ella en privado TRAPEA EL PISO CON ÉL: “Yo contrato a gente como él”

“A mí lo que me cag* es haber puesto como criada, eso fue lo que me hizo llorar… yo no debí de haber hecho eso”.

El desayuno al interior de ‘La Casa De Los Famosos México’ había terminado con un sabor amargo, y aunque uno de los protagonistas pidió disculpas la otra le clavó una daga. Y es que un breve comentario de Yahir terminó desatando la furia y un intercambio de insultos entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón.

Todo comenzó cuando Yahir dijo que le gustaría ver en la suite a Cynthia y a Aldo por el choque de personalidad fuertes que poseen.

“Yo, a mí todos los días me despiertan sus voces a todo volumen y yo tampoco puedo dormir bien”, expresó Cynthia. A lo que Aldo comentó: “Pues aguanta vara”, al recordar que, según él, todos los habitantes enfrentan situaciones incómodas dentro de la casa.

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Luego, el stylist añadió que “entonces, no seas tan delicada, porque todos aguantamos vara”, y siguió la controversia, pues Aldo sostuvo que nadie tiene atenciones especiales. “Todos estamos aguantando vara aquí, nadie está en un spa”.

“Quieres pedo, yo te tiro pedo”, “Ching* tu madre”, “¡A mí menos!” y “Tú también ching*s y a todos nos cag*s, igual que nosotros te cag*mos a ti”, fueron algunos de los insultos que intercambiaron.

La discusión terminó cuando Cynthia decidió retirarse para evitar continuar con el enfrentamiento. “Me voy a bañar. Tú dices estupideces y gritas todo el put* día también”, sentenció.

"Ya me cague todo el maquillaje" jajaja 🤣



Aldo ya hablo con Cynthia y le ofreció una disculpa por lo que pasó en el comedor.

Le dijo que lo pensó y que no quiere ser así con ella, sobre todo porque pensó en su mamá y como ae puede estrésar.

Cynthia también le pidió disculpas… pic.twitter.com/8CafB2p7HD — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 10, 2026

Las disculpas de Aldo

Luego de que el stylist y la villana tomaron distancia, el stylist buscó a su compañera y le ofreció disculpas. “A mí me educó una reina como tú, por más joto que sea no soy una mujer. Ofrezco una disculpa por herirte”.

Y continuó: “Por eso te ofrezco una disculpa, exploté a lo pendejo y no me siento bien, me metí a bañar, y pensé que mi mamá, a mí no me educó para hacer esos shows. No soy una jotita que hace estos pleitos… Te pido una disculpa de corazón, te quiero”.

Las disculpas fueron aceptadas por Klitbo. “Tú no tienes nada de qué pedirme perdón a mí”.

Al tiempo, Rendón les dijo a Karina y a Gema: “Por más joto que sea, es una dama, y a una persona mayor se le debe respeto. Somos unos trenes, fue choque de trenes”, concluyó.

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“Yo quiero a Aldo, pero no mueve un dedo, bullea a todo mundo, ni siquiera es chilango y habla como el más fresa, es una persona que vive de tener amigos de mucha lana que lo contratan, no estamos en el mismo nivel, a mí me visten, yo no visto” 🫪 — Cynthia Klitbo contra Aldo… pic.twitter.com/3luayWMpus — nacho con O (@NachoConO) August 10, 2026

Pero los dimes y diretes no terminaron allí, aunque eso parecía. Cynthia aprovechó que estaba a solas con Gema para decir lo que realmente pensaba de Aldo.

“Yo quiero bien a Aldo, pero Aldo no mueve un dedo, bulea a todo mundo, grita todo el día, tiene una personalidad estridente, tiene un léxico, ni siquiera es chilango y habla como el más fresa de los chilangos, y es una persona que vive de tener amigas de mucha lana que lo contratan. Entonces no estamos en el mismo nivel. Y lo quiero bien y me cae bien, pero si se pone en ese tono no estamos en el mismo nivel. A mí me visten, yo no visto. Yo contrato a gente como él para que me vista a mí, no es lo mismo”, atajó Klitbo.

Y siguió: “A mí lo que me cag* es haber puesto como criada, eso fue lo que me hizo llorar… yo no debí de haber hecho eso”.

Y concluyó: “Para mí la gente que grita no tiene la razón. Cuando uno tiene la razón lo habla y yo caí en un juego de mercado y eso no es lo que quiero que se vea de mí”.

