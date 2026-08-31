Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Yanet García se ha encargado de ponderar solo las cosas positivas que pudo aprender del dentro del reality show.

La ex chica del clima fue eliminada, como pocas veces ha sucedido en este reality, por decisión de los habitantes y no por las votaciones del público.

Acusada de ser un “mueble”, Yanet fue condenada en su penúltimo día al Exilio, un espacio en el que hay ninguna comodidad y se nota la escasez hasta de comida y agua.

Del Exilio, Yanet ya no salió sino para ser eliminada del reality, lo cual generó controversia: en redes sociales, las hermanas de Yanet acusaron a la producción de La Casa de los Famosos de ir en contra de sus propias reglas.

TE RECOMENDAMOS: Sol León explota contra Aldo Rendón y La Casa de los Famosos México: “Me quieren denigrar”

Para Yanet, sin embargo, la situación no le ha provocado conflictos y por el contrario, asegura que salió del reality con una amiga entrañable (Brianda Deyanara) y la satisfacción de haber sido fiel a sí misma.

Ahora, además, ha redescubierto que el concurso le dio la oportunidad de reecnontrarse consigo misma a través de un recuerdo de infancia.

¿Cómo era la casa de la infancia de Yanet García?

En una fotografía que compartió en su perfil de Instagram, se puede ver a la modelo y empresaria cuando era niña, disfrazada de Blanca Nieves y abrazada por su madre.

Es evidente, por el ambiente que se ve en la foto, que se trata de una casa de clase económica media baja: los bloques de la pared son disparejos, la habitación está delimitada por una cortina y una puerta de madera.

La propia Yanet escribió un texto en el que da a entender que aquella situación económica de su infancia se parecía mucho a lo que vivió en el Exilio de La Casa de los Famosos.

“El exilio me recordó quién soy y de dónde vengo. Me regresó a mis raíces, a mi mamá, a mi infancia… a esa niña que con tan poco era feliz y que encontraba belleza en todo lo que la rodeaba”.

Madre e hija están sentadas en un sillón semi circular: Yanet niña se ve feliz y sonriente, mientras que su madre tiene un gesto igual de alegre pero severo al mismo tiempo.

Yanet, además, aprovechó para honrar a su madre:

“Te amo mamá, gracias por enseñarme lo que verdaderamente vale la pena en esta vida”.

Actualmente, Yanet vive en Manhattan, en un departamento de lujo que, como ella misma ha explicado, se compró con su trabajo como modelo.