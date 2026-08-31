Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos

“El exilio me recordó quién soy y de dónde vengo”, escribió la modelo y empresaria que ahora vive en Mahattan

Agosto 30, 2026 • 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg

Yanet García en su casa de infancia / Yanet García en su departamento de lujo en Nueva York

Instagram

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Yanet García se ha encargado de ponderar solo las cosas positivas que pudo aprender del dentro del reality show.

La ex chica del clima fue eliminada, como pocas veces ha sucedido en este reality, por decisión de los habitantes y no por las votaciones del público.
Acusada de ser un “mueble”, Yanet fue condenada en su penúltimo día al Exilio, un espacio en el que hay ninguna comodidad y se nota la escasez hasta de comida y agua.
Del Exilio, Yanet ya no salió sino para ser eliminada del reality, lo cual generó controversia: en redes sociales, las hermanas de Yanet acusaron a la producción de La Casa de los Famosos de ir en contra de sus propias reglas.
TE RECOMENDAMOS: Sol León explota contra Aldo Rendón y La Casa de los Famosos México: “Me quieren denigrar”

Para Yanet, sin embargo, la situación no le ha provocado conflictos y por el contrario, asegura que salió del reality con una amiga entrañable (Brianda Deyanara) y la satisfacción de haber sido fiel a sí misma.
Ahora, además, ha redescubierto que el concurso le dio la oportunidad de reecnontrarse consigo misma a través de un recuerdo de infancia.

¿Cómo era la casa de la infancia de Yanet García?

En una fotografía que compartió en su perfil de Instagram, se puede ver a la modelo y empresaria cuando era niña, disfrazada de Blanca Nieves y abrazada por su madre.
Es evidente, por el ambiente que se ve en la foto, que se trata de una casa de clase económica media baja: los bloques de la pared son disparejos, la habitación está delimitada por una cortina y una puerta de madera.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

La propia Yanet escribió un texto en el que da a entender que aquella situación económica de su infancia se parecía mucho a lo que vivió en el Exilio de La Casa de los Famosos.

“El exilio me recordó quién soy y de dónde vengo. Me regresó a mis raíces, a mi mamá, a mi infancia… a esa niña que con tan poco era feliz y que encontraba belleza en todo lo que la rodeaba”.

Madre e hija están sentadas en un sillón semi circular: Yanet niña se ve feliz y sonriente, mientras que su madre tiene un gesto igual de alegre pero severo al mismo tiempo.

Yanet, además, aprovechó para honrar a su madre:

“Te amo mamá, gracias por enseñarme lo que verdaderamente vale la pena en esta vida”.

Actualmente, Yanet vive en Manhattan, en un departamento de lujo que, como ella misma ha explicado, se compró con su trabajo como modelo.

yanet garcía La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez