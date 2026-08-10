¿Qué es El Exilio y cómo votar para que Mariana Ochoa o Ximena Herrera regrese a La Casa de los Famosos?

Las hasta ahora eliminadas de La Casa de los Famosos tendrán una segunda oportunidad.

Como parte de la nueva dinámica del reality show esta temporada, se agregó un nuevo espacio llamado El exilio.

Se trata de un lugar sin las comodidades que hay en la Casa pero desde la cual, Mariana Ochoa y Ximena Herrera podrán competir para regresar a la competencia.

El exilio es un espacio diseñado bajo un esquema de pobreza: lugares reducidos, incómodos, con poca comida, baño compartido y muebles destartaldos.

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Una experiencia similar se tenía en "¿Apostarías por mí?”, otro de los realities de TelevisaUnivision. En ese caso se llamaba la Bodega y ahí vivían durante una semana los competidores menos populares.

El Exilio también ha existido en otras versiones de La Casa de los Famosos, como la que se hace en Estados Unidos por la cadena Telemundo.

En el caso de La Casa de los Famosos, se trata de que Mariana y Ximena, eliminadas una primera vez, vivirían en El Exilio desde hoy hasta el martes.

¿Cómo votar para el regreso de Mariana Ochoa o Ximena Herrera?

Durante ese tiempo, el, público podrá votar por alguna de ellas para que regrese a la competencia.

Las votaciones se abrieron durante la gala, justo cuando Galilea Montijo anunció la existencia de el Exilio.

Para votar, podrás hacerlo a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México, o haciendo click en este enlace que te dirige directamente al sitio.

Recuerda que si tienes activa tu suscripción a ViX Premium podrás votar 10 veces por el habitante que quieres que regrese al reality.

Los votos, recuerda, tienen un primer cierre al finalizar la postgala de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, pero se abren de nuevo lunes y el martes.

