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‘Apio’ EXPLOTA CONTRA hermano de Mariana Ochoa por reprocharle “falta de apoyo” a pesar de favores

El familiar de la cantante decidió echarle en cara que lo han apoyado “cuando nos has necesitado” y relató un supuesto favor especial con un disfraz que le “consiguió” pero todo se salió de control.

Agosto 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Apio-Quijano.jpg

El cantante de ‘Kabah’ explotó en contra de Octavio, el hermano de Mariana Ochoa.

YouTube/TikTok

“Qué decepción, ‘Apio’. Mi hermana y yo que siempre te hemos apoyado y siempre hemos estado cuando nos has necesitado”.

‘Apio’ Quijano fue invitado a una pre y post-gala de ‘La Casa De Los Famosos’, conducidos por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff y ahí desveló a sus habitantes favoritos, a los que nominaría y a quien le gustaría ver fuera.

Allí, el integrante de ‘Kabah’, reiteró que le habría dicho a Mariana Ochoa que no aceptara entrar “porque no eres un personaje fácil y puede que la funa sea complicada, porque la funa de los realities es fuerte”.

Luego, agregó: “Yo a ella la quiero pero por eso mismo le dije: ya cuando estás en cercanía, eres una linda persona pero de momento normal eres culer... ¡aguas!”.

Y tras su segundo ingreso al reality luego de pasara por ‘El Exilio’, dijo certero: “Mariana no es una persona fácil y la quiero apoyar… es decir: aguas porque puedes terminar muy funada si no sabes usar bien las piezas”.

TE RECOMENDAMOS: Apio Quijano revela la verdadera cara de Mariana Ochoa: Por eso le dije que no entrara a LCDF

Quijano también dijo que no le gusta la participación de ‘Ese Pérez’ por los comentarios, las bromas y el bullying que les hace a los demás al interior de ‘La Casa’.

Días después de su paso por la emisión, ‘Apio’ tuvo que salir a clarar sus dichos.

“Me dicen que soy clasista por lo de ‘Ese Pérez’, juran y dicen ‘eres un clasista porque ‘Ese Pérez’ es de barrio y no sé qué’. Ay, no empiecen con esa estupidez del clasismo, ya. Les fascina sacar esa palabra y no, la educación, los principios, la amabilidad con los otros, eso no tiene que ver con ninguna cuestión social, no tiene que ver con nada, eso tiene que ver con una integridad humana”.

@titilimon7

#apioquijano #lacasadelosfamosos #eseperez @Apioquijano

♬ sonido original - TitiLimonBlog

Sin embargo, las aclaraciones no fueron suficientes y ‘Apio’ tuvo que lanzar un comunicado. Y tras la publicación de la misiva, el cantante relató que le llegó un mensaje donde empezaron a sumarse contestaciones. Dicho mensaje decía:

“Qué decepción, ‘Apio’. Mi hermana y yo que siempre te hemos apoyado y siempre hemos estado cuando nos has necesitado”, y así advirtió que se trataba del hermano de Mariana.

Después, el propio familiar de la exOV7 subió un video en sus redes sociales donde comienza a narrar: “nosotros tenemos tiendas de disfraces y una vez ‘El Apio’ le pidió y le suplicó a Mariana por un disfraz de ‘Power Ranger’ rosa y Mariana llegó y dijo ’yo te lo consigo’ y que él llegó y le dijo ‘bueno, pero hay que pagarlo’. ‘Yo lo saco de la cartera’, dijo Mariana supuestamente. Lo mandó volar desde Pakistán el disfraz de ‘Power Ranger’ rosa”.

Para ese momento ‘El Apio’ era el más malagradecido y los comentarios de los seguidores de Ochoa y su hermano se multiplicaban.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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‘Apio’ fue contundente al decir que nunca le pidió dicho disfraz y al tiempo mostró un video en el que aparece una mujer con ese traje.

“Octavio nada más quiero decirte que esa es Daniela Magún, mi compañera de ‘Kabah’. Yo no tengo nada que ver con ese disfraz de ‘Power Ranger’ rosa. Esa es Daniela. Yo ni siquiera he entrado una vez a tus tiendas de disfraces y ni siquiera he comprado ni me han regalado nada de tus tiendas. No levantes falsos porque pruebas hay”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ximena Herrera confirma que Mariana Ochoa sí la hartó en el Exilio de La Casa de los Famosos MX

@titilimon7

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Quijano finalizó su reclamo mostrando otro fragmento de video en el que se ve al hermano de la cantante destapando que tampoco la quiere dentro de ‘La Casa De Los Famosos’.

“Yo Octavio Ochoa como su hermano iba ahorita en un helicóptero y la sacaría de la casa” concluyó.

La casa de los famosos 4 Apio Quijano Mariana Ochoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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