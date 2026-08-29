Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Sol León explota contra Aldo Rendón y La Casa de los Famosos México: “Me quieren denigrar”

Se le fue la boca también contra la productora del reality; asegura que la buscaron pero “pagan poco”.

Agosto 29, 2026 • 
TVyNovelas
florvigna-aldo-rendon.jpg

Sol León vs. Aldo Rendón

ViX, YouTube Sol León

Aldo Rendón quizá lo piense dos veces antes de volver a pronunciar el nombre de Sol León, quien salió a defenderse luego de que la mencionaron dentro de La Casa de los Famosos México y en sus redes sociales oficiales.

En un video de YouTube, la influencer estrenó el apodo de “Aldo Mierdón” para referirse al sytlist, y de paso, despotricó también contra la productora del reality show, Rosa María Noguerón.

“Rosa no vayas a negarte que tu Casa de los muebles no incita el odio, hasta con mi nombre en tus redes sociales oficiales, sabes que yo sí tengo mucho público. Tu desesperación por intentar tener rating hace que te cuelgues de mí”.

“Frijol, no te odio, sé que te pusieron a hablar de mi porque están desesperados. Me pregunto ¿todos estos qué sentirán cuando salgan y sepan que todo México los llaman muebles y no los quieren?”.

"¿Qué van a sentir cuando sepan que los utilizaron y humillando por un pago miserable, porque todos los que hemos sido invitados, sabemos que ofrecen un pago miserable. Por eso yo los rechacé”.

Sol León dijo: “Yo no había dicho nada denigrante, pero ahorita me estoy defendiendo, me quieren denigrar. Aldo Mierdón, di lo que Sol León es, es de las creadoras de contenido más importantes de México, una empresaria con un universo de seis marcas”.

“Ofender a la ganadora de tu competencia para tratar de dar un resultado a los patrocinadores de tu fracasada Casa de los muebles. Esto es una reacción ante una acción”, sentenció.

En los comentarios de su video de YouTube, sus fans no dejaron de poner mensajes de apoyo:

“Era callarlo, no acabarlo”
“Sol, tú diste más contenido en un día que toda La Casa junta
“Me da tanto gusto que se empiece a defender
“Me encanta cómo haces que todos tus haters se mueran de coraje
“Una cosa tenías que hacer Sol, y lo hiciste maravillosamente bien

Sol León es originaria de Sinaloa, y además de su carrera en redes sociales, es empresaria.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

Aldo Rendón Sol León La Casa de los Famosos México No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez