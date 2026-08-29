Sol León explota contra Aldo Rendón y La Casa de los Famosos México: “Me quieren denigrar”

Aldo Rendón quizá lo piense dos veces antes de volver a pronunciar el nombre de Sol León, quien salió a defenderse luego de que la mencionaron dentro de La Casa de los Famosos México y en sus redes sociales oficiales.

En un video de YouTube, la influencer estrenó el apodo de “Aldo Mierdón” para referirse al sytlist, y de paso, despotricó también contra la productora del reality show, Rosa María Noguerón.

“Rosa no vayas a negarte que tu Casa de los muebles no incita el odio, hasta con mi nombre en tus redes sociales oficiales, sabes que yo sí tengo mucho público. Tu desesperación por intentar tener rating hace que te cuelgues de mí”.

“Frijol, no te odio, sé que te pusieron a hablar de mi porque están desesperados. Me pregunto ¿todos estos qué sentirán cuando salgan y sepan que todo México los llaman muebles y no los quieren?”.

"¿Qué van a sentir cuando sepan que los utilizaron y humillando por un pago miserable, porque todos los que hemos sido invitados, sabemos que ofrecen un pago miserable. Por eso yo los rechacé”.

Sol León dijo: “Yo no había dicho nada denigrante, pero ahorita me estoy defendiendo, me quieren denigrar. Aldo Mierdón, di lo que Sol León es, es de las creadoras de contenido más importantes de México, una empresaria con un universo de seis marcas”.

“Ofender a la ganadora de tu competencia para tratar de dar un resultado a los patrocinadores de tu fracasada Casa de los muebles. Esto es una reacción ante una acción”, sentenció.

En los comentarios de su video de YouTube, sus fans no dejaron de poner mensajes de apoyo:

“Era callarlo, no acabarlo”

“Sol, tú diste más contenido en un día que toda La Casa junta

“Me da tanto gusto que se empiece a defender

“Me encanta cómo haces que todos tus haters se mueran de coraje

“Una cosa tenías que hacer Sol, y lo hiciste maravillosamente bien

Sol León es originaria de Sinaloa, y además de su carrera en redes sociales, es empresaria.