El día que Cynthia Klitbo se casó por obligación: “Yo no estaba enamorada”

“Me obligaron a casarme”, dice Cynthia Klitbo con una mezcla de frustración y resignación.

La actriz estaba en la primera de sus épocas de éxito y popularidad gracias a su personaje de villana.

A pesar de que en el aspecto profesional su asenso era evidente, en lo personal vivía un infierno.

La actual habitante de La Casa de los Famosos ya ha hablado anteriormente de la violencia que vivió dentro de su matrimonio con Jorge Antolín, de quien terminaría por descubrir que era gay.

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Pero no había contado el dramatismo del día preciso de su boda.

“Con Antolín me casé porque un día salí en una revista en una foto con Gattorno, en otra con Eduardo Palomo (platicando porque nunca me tiró la onda) y en otra con Antolín. Y llegué a mi casa y me aventó la revista y me dijo: te vas a casar conmigo para que no digan que eres una prosti”.

¿Por qué Cynthia Klitbo no se quería casar con Jorge Antolín?

Klitbo tenía en ese tiempo 23 años y terminó por aceptar la boda con aquel actor cuya carrera nunca despuntó como él hubiera querido.

“Un día me lo encontré en el secreter y me dijo: yo soy el hombre, yo debería ser más famoso”, contó Klitbo.

De vuelta al día de su boda:

“Fue horrible porque yo le dije ese día a mi mamá: no me quiero casar con él”.

Pero la mamá de la actriz no quiso apoyarla y por el contrario se escandalizó ante la idea de cancelar la boda con todos los invitados ya en la ceremonia.