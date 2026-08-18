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Aarón Mercury responde sobre si está VETADO de La Casa de los Famosos México: “Está muy raro”

Masad se limitó al pronunciar su nombre y el público lo notó.

Agosto 18, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Aarón Mercury

Octavio Lazcano

Hace unos dias, Masad Altamami platicaba con Karina Torres y Gema Garoa, pero evitó mencionar en voz alta el nombre de Aarón Mercury. En redes sociales explotaron las especulaciones sobre si el influencer está vetado de La Casa de los Famosos México.

Y es que desde que fue eliminado de la competencia el año pasado, teorías de la conspiración apuntan a que realmente no tenía que haber sido eliminado por votos del público, por lo que la controversia ha perseguido al actor que actualmente graba telenovela.

Ante las especulaciones, el periodista Eden Dorantes le preguntó directamente, y Aarón Mercury no se limitó al responder:

“La chica que está con Masad sí me ha dicho que vaya... Pero siento que no les caigo bien ahí adentro, quizá son mis ideas. Siento que me estoy metiendo en la boca del lobo... Yo trato de apoyar a todos los que quiero allá adentro”.

Aarón Mercury fue claro sobre su presencia en el foro de La Casa: “Pararme ahí, no siento que sería lo ideal. Aparte no estoy super empapado de lo que ocurre”.

“Le tengo aprecio a La Casa de los Famosos México... Aunque sí se me hizo raro esa vez que Masad estaba diciendo mi nombre pero no lo quería pronunciar. Yo creo que sí les dijeron de no mencionarme y como que la gente se dio cuenta”.

“Todo está muy raro, y siento que no es mi lugar ahí, pero yo aprecio a La Casa de los Famosos México por todo lo que me ha dado. Yo no tengo resentimiento de nada ni a nadie”, comentó Aarón Mercury.

“Por ahora no, está complicado”, dijo sobre si asistiría a las galas para apoyar a Masad Altamami, quien es su amigo.

Masad compró cuentas para ayudar a Aarón

El nombre de Aarón también fue pronunciado en el baño de La Casa de los Famosos México por Masad Altamami, al comentarle a Flor Vigna que el año pasado compró 80 mil cuentas de ViX para votar por Aarón.

Aunque la transmisión del 24/7 dejó de transmitir el baño, el mensaje de Masad fue claro: él apoyó a Aarón para que no saliera de La Casa.

Aarón Mercury La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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