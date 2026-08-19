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¡Ya nos exhibiste!... ¿Qué películas vieron los habitantes de La Casa de los Famosos México?

Yahir fue expuesto por sus rutinas matutinas con la comida... ¿Es un sargento?

Agosto 19, 2026 • 
TVyNovelas
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Cine en La Casa de los Famosos México

ViX/LaCasadelosFamososMx

Inició la cuarta semana de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y la producción mostró a los habitantes tres películas en la dinámica de cine, donde exhiben las conductas de los participantes con el fin de provocar reacciones.

Los ronquidos de Cynthia Klitbo fueron tema de conversación desde horas antes, y no podían faltar en una de las películas. Aunque ella dice sentirse segregada y víctima de bullying, nadie parece querer decirle a la cara lo mucho que les molestan sus ronquidos.

La inestable relación entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa también fue tema central de una de las películas. Exhibieron al stylist hablando de la cantante a cada oportunidad que se le presenta, y aunque Mariana solo se reía y parece que no lo tomó a mal, cuando estuvo en el exterior sí nos dijo que estaba decepcionada de Rendón.

Yahir fue exhibido por comer más a escondidas

En redes sociales se han viralizado clips acusando a Yahir de que, por un lado limita las raciones de los habitantes, y por otro, tener la costumbre de despertarse temprano y comer una amplia ración de huevos y aguacate.

Durante la gala, Yahir no pareció molestarse mucho al ver las quejas de sus compañeros por su administración del presupuesto y la comida, pero sí puso sobre la mesa que en caso de ser necesario, sin problema podría abandonar su postura de coordinador en la cocina.

La respuesta de las redes sociales de Yahir parece que explican mejor la perspectiva del cantante. Publicaron un video donde él aseguró que daba prioridad a cuidarse a sí mismo, por sobre otros, pues de esa forma sí podría estar al pendiente del resto.

“Muchos ven lo que come. Nosotros vemos cómo se cuida para cuidar a otros también”, escribieron en sus redes sociales.

Y es que Yahir ha sido quien pone sobre la mesa que los habitantes consumen los insumos de manera desproporcionada, y le preocupa que para el fin de semana, se queden sin provisiones.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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