Hija de Niurka explica la razón por la que prefiere el amor con mujeres que con hombres: “Estaba asqueada”

Romina Marcos habló con franqueza sobre su pasado romántico ahora que tiene 31 años y puede ver la vida con mayor serenidad.

La hija de Niurka siempre ha hablado de lo complicada que fue su infancia y juventud marcadas por la impactante fama de su madre que parecer que todo lo arrolla.

“Había veces en que ni yo le creía a mi madre”, dice Romina en una entrevista para el podcast de Nacha Rock.

Ahí mismo, la bailarina, actriz y cantante contó cómo empezó su romance con la doctora Laura Salazar, influencer, sexóloga y activista por los derechos (y el empoderamiento) de las mujeres.

“La conocí por redes pero en ese momento yo no sabía que era lesbiana. Yo antes estuve con puros hombres y en ese momento estaba soltera”.

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Así empezó el noviazgo de Romina Marcos y Lau Salazar

Romina Marcos y Laura Salazar llevan dos años de relación formal y están comprometidas. En redes sociales se han convertido en una pareja viral y ejemplar.

Ahora, la hija de Niurka habla del momento en que su vida romántica viró lo suficiente como para ser la novia de “la doctora Lau”.

“Yo ya no quería saber nada de los hombres, estaba asqueada de los hombres. Me tocó complicado con los hombres porque llegaba siempre a un punto en que hay una competencia por el arraigo del machismo porque les molestaba que yo ganaba más que ellos”.

La última relación con un hombre fue especialmente compleja y en esas misma fechas se entero que la doctora estaba soltera.

“Yo nunca pensé que estaría con Lau pero mi mejor amiga es lesbianísima y ella me contó que ya había terminado con su novia”.

Ahí comenzó su historia de amor que hoy está a punto de llegar al altar.

