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Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión

La actriz habló duro en contra de la nueva turora de su nieto

Mayo 23, 2026 • 
Alejandro Flores
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Maribel Guardia dice que siempre tiene presente a su hijo Julián

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Maribel Guardia lo lamenta pero la relación con su nieto José Julián es cada vez más espaciada.

La cantante, bailarina y actriz habló sobre la nueva situación que se vive en el largo pleito legal que involucra a su nieto, su nuera Imelda Garza Tuñón, y ahora también a la periodista Addis Tuñón, quien fue nombrada tutora del niño en lugar de Maribel.

“Hay un conflicto de intereses. Esta señora no va a defender al niño, va a defender a la mamá”, dijo al referirse al hecho de que Addis es tía de Imelda.

Maribel visiblemente molesta, hizo también un comentario irónico sobre Addis:

“La felicito porque ella parece la primera dama de la república: ‘mi primer moción es que destituyan a Marco Chacón’. Ella está empoderada”.

El origen del pleito por la herencia

José Julián es nieto de Joan Sebastian. Sus padres son Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, quien muró hace dos años.
Actualmente, la herencia de Joan Sebastian todavía no se reparte pues está en pleitos de tribunales en México y Estados Unidos.
Maribel asegura que si no hubiera sucedido todos los problemas con Imelda, “en estos momentos el niño ya tendría su herencia”.

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Imelda asegura que Marco Chacón y Maribel Guardia la engañaron sobre el testamento de Julián Figueroa. Ellos lo niegan y aseguran que su único objetivo siempre ha sido velar por el bien del niño.

¿Qué decidió Maribel Guardia sobre su herencia?

La actriz y cantante había asegurado hasta antes de este nuevo giro del pleito en el que ella ya no es la tutora, que toda su herencia iría directamente a José Julián.

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En entrevista con varios medios antes de la función de la obra Perfume de Gardenia, en la que actúa, Maribel anunció una nueva decisión.

“Tomaré algunas previsiones, voy a ver qué pasa porque... híjole. tengo algunas cosas a nombre del niño que se le entregarán cuando tenga 30 años y sea adulto”.

Maribel dejó claro que su nueva decisión no es radical sino pensada en función de la nueva realidad de José Julián.

“Ya no pienso dejarle todos mis bienes pero sí una muy buena parte”.

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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