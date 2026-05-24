Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión

Maribel Guardia lo lamenta pero la relación con su nieto José Julián es cada vez más espaciada.

La cantante, bailarina y actriz habló sobre la nueva situación que se vive en el largo pleito legal que involucra a su nieto, su nuera Imelda Garza Tuñón, y ahora también a la periodista Addis Tuñón, quien fue nombrada tutora del niño en lugar de Maribel.

“Hay un conflicto de intereses. Esta señora no va a defender al niño, va a defender a la mamá”, dijo al referirse al hecho de que Addis es tía de Imelda.

Maribel visiblemente molesta, hizo también un comentario irónico sobre Addis:

“La felicito porque ella parece la primera dama de la república: ‘mi primer moción es que destituyan a Marco Chacón’. Ella está empoderada”.

El origen del pleito por la herencia

José Julián es nieto de Joan Sebastian. Sus padres son Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, quien muró hace dos años.

Actualmente, la herencia de Joan Sebastian todavía no se reparte pues está en pleitos de tribunales en México y Estados Unidos.

Maribel asegura que si no hubiera sucedido todos los problemas con Imelda, “en estos momentos el niño ya tendría su herencia”.

Imelda asegura que Marco Chacón y Maribel Guardia la engañaron sobre el testamento de Julián Figueroa. Ellos lo niegan y aseguran que su único objetivo siempre ha sido velar por el bien del niño.

¿Qué decidió Maribel Guardia sobre su herencia?

La actriz y cantante había asegurado hasta antes de este nuevo giro del pleito en el que ella ya no es la tutora, que toda su herencia iría directamente a José Julián.

En entrevista con varios medios antes de la función de la obra Perfume de Gardenia, en la que actúa, Maribel anunció una nueva decisión.

“Tomaré algunas previsiones, voy a ver qué pasa porque... híjole. tengo algunas cosas a nombre del niño que se le entregarán cuando tenga 30 años y sea adulto”.

Maribel dejó claro que su nueva decisión no es radical sino pensada en función de la nueva realidad de José Julián.