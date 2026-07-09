La fuente de la eterna juventud de Vera Wang son dos alimentos chatarra; así luce a los 77 años

El paso el tiempo, la eterna obsesión del ser humano, está perfectamente ejemplificada en Vera Wang y las reacciones que genera cada vez que aparece públicamente.

Desde que cumplió 70 años, en 2019, su apariencia juvenil es motivo de polémicas, discusiones y teorías.

"¿Bebe sangre de unicornio?”, se preguntan algunos de sus seguidores.

No, lo cierto es que más que un secreto, Vera siempre ha hablado de sus hábitos como una costumbre cotidiana en la que la “juventud” es algo secundario.

“Me halaga que la gente piense que me veo joven pero eso nunca ha sido mi objetivo en la vida”, le dijo a la revista Elle en una entrevista de 2023.

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Los secretos de Vera Wang

Ya para entonces, Vera era un símbolo por su impactante apariencia.

¿Y el secreto? No hay tal según la diseñadora de moda y empresaria.

“Me tomo un vodka, duermo y evito el sol”, dijo en esa misma entrevista con Elle.

En otra ocasión, el diario El País recopiló otras costumbres peculiares:

“Durante dos semanas solamente como hamburgesas y papas fritas”.

También dijo que nunca se resiste a una dona rellena.

Vera Wang publicó este miércoles una galería que nuevamente ha impactado.

¡En cuero blanco para el desfile de Balenciaga Alta Costura 26/27", escribió junto a las fotos en las que se ve cada vez más joven.