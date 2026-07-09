Muere a los 75 años Bonnie Tyler; la cantante que volvió ‘Total Eclipse of the Heart’ un himno pop de los 80’s

Esta mañana se dio a conocer el sensible fallecimiento de Bonnie Tyler, la cantante galesa que alcanzó el número 1 en las listas de popularidad con su canción ’Total Eclipse of the Heart’, misma que convirtió en un himno pop de los años 80’s.

Gaynor Hopkins, nombre real de la intérprete, nació el 8 de junio de 1951 en Skewen, en Gales y perdió la vida en Portugal, a los 75 años.

La noticia de su deceso fue confirmada en su cuenta de Facebook.

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En tanto, el Primer Ministro de Gales lamentó la muerte y calificó a Bonnie como uno de los mayores iconos galeses, además de enviar sus condolencias a la familia, amigos y seguidores.

“Me entristece mucho saber de la muerte de Bonnie Tyler. Gales ha perdido a una de sus mayores iconos, que trajo alegría a audiencias de todo el mundo a través de su música. Extiendo mis más profundas condolencias a su familia, sus amigos y sus seguidores”, escribió.

Una cirugía de emergencia

Fue el pasado 6 de mayo cuando se dio a conocer que la estrella del pop se encontraba hospitalizada en Portugal desde el 30 de abril tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

Ante los hechos, un día después, Bonnie fue inducida al coma, luego de que su estado de salud empeorara pues, a pesar de que su portavoz afirmo que estaba mejor, tuvo una recaída.

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Luego, se dio a conocer que había salido del coma inducido, aunque permanecía en cuidados intensivos.

Descanse en paz.