Suscríbete
Famosos

Imelda Tuñón envía mensaje a Maribel Guardia: “Que deje de pelear y se quede con sus cosas”

La viuda de Julián Figueroa dice que no hay vuelta atrás: no habrá reconciliación.

November 04, 2025 • 
TVyNovelas
IMELDA-GARZA-MARIBEL-.jpg

Imelda Garza fue amenazada

Edson Vázquez, Getty Images

Imelda Garza Tuñón sigue abriéndose camino en el medio artístico, pero la controversia con su ex suegra Maribel Guardia la persigue.

Y es que la prensa le preguntó sobre unas declaraciones que hizo, sobre que a Maribel le interesaba la herencia, así que Imelda aclaró: “Me refiero a lo de ella. O sea, yo creo que debería de dejar de pelear y ya quedarse con sus cosas, construir algún lugar bonito en donde esté en paz, no sé, O sea, hacer algo con todo ese dinero porque vive trabajando esa mujer, entonces pues que haga algo con eso”.

Imelda aclaró que se refería a la herencia de Maribel, mas no de la correspondiente de Julián Figueroa. “No, la de Julián es otra herencia”.

Te puede interesar:
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero

“O sea, yo me refiero a Maribel con con mi hijo. O sea, si ya no van a haber acercamientos ni nada, pues ya, que se quede ella con eso. ¿Para qué dejar cosas que en un futuro pueden ser rencores? ¡No, ya!”.

“La última palabra la va a tener el niño y luego el juez. Entonces, yo la verdad es que ahorita lo veo complicado. Tal vez cuando él ya sea mayor de edad cambie de parecer, pero ahorita yo veo complicada la situación. Entonces yo no sé qué les haya comunicado ella, pero ella está al tanto también de lo que piensa José Julián”.

maribel guardia imelda garza

Maribel Guardia explicó cómo fue que se llevaron a su nieto de su casa para devolvérselo a Imelda Garza

Instagram

Sobre que Maribel Guardia se mudó y ya no vive en la casa que habitó su hijo Julián, Imelda comentó: “Ella disfrutó mucho esa casa. Tiene razón. Disfrutó mucho esa casa mientras vivía Julián. José Julián también disfrutó ese jardín”.

“Y es una casa que tiene buenos y malos recuerdos. Y al final del día fue donde falleció Julián también. Entonces yo creo que también es una manera en la que ella se puede liberar y puede estar en paz”.

Imelda también dijo: “La vida está llena de cambios. Nada es para siempre y todas las cosas están en constante movimiento y pues tienes que aprender que a veces hay que soltar ciertas cosas para poder avanzar”.

¿Habría reconciliación con Maribel Guardia?

Imelda fue clara al respecto de retomar una cercana relación con la que fue su suegra. “No, yo no creo que haya vuelta atrás con una persona que dijo que era como mi madre... Y luego al día siguiente se para, manda un boletín y se para decir cosas horribles sobre mí”.

“O sea, yo creo que ninguna persona que te quiere te hace eso. Jamás”.

“Yo creí que sí, que era como una segunda madre para mí. Pero ella claramente no fue una segunda madre para mí. Mi familia tenía razón, ella nunca me quiso. Ella siempre estuvo por el niño. Tengo mensajes desde noviembre en donde estoy hablando con mi familia y me dicen ‘salte de ahí, te va a querer quitar al niño’. Y yo también les decía ‘tengo miedo de que me quite el niño si me salgo’”.

“Duele porque confías en una persona y resulta que te traicionan”.

“Según ella dice que quiere que trabaje y así. Pero incitó a la gente a que me tiren hate en lo que trabajo. Entonces cómo quiere que trabaje ¿o quiere arruinar mi vida completamente? O sea, no entiendo qué es lo que quiere”, dijo Imelda sobre Maribel Guardia.

Imelda Garza Tuñón Maribel Guardia
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lucia-mendez-pedro-torres--.jpg
Famosos
Lucía Méndez estrena ‘Cómplices’ y habla de la salud de Pedro Torres, padre de su hijo
November 04, 2025
 · 
Grisel Vaca
Ana-Bárbara-sobrina.jpg
Famosos
Sobrina de Ana Bárbara muere a los 16 días de nacida: “Danos consuelo y esperanza para seguir adelante”
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara explica cómo le robaron su bolsa en una exclusiva tienda de Polanco
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán muestra impactantes imágenes de su columna tras cirugía de emergencia
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
shakibecca--.jpg
Famosos
Seguridad de Shakira le hacen la gatada a Shakibecca y la bloquean en pleno show | VIDEOS
Le impidieron cualquier contacto con la colombiana.
November 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
sandra-itzel-granja--.jpg
Famosos
Sandra Itzel arremete contra los críticos de “La Granja VIP": “Eso no se hace”
La segunda eliminada del reality show no quedó nada contenta.
November 03, 2025
 · 
Nayib Canaán
omar-chaparro---.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ 2025 lidera audiencia dominical por cuarta ocasión
Jesús Ochoa fue descubierto este fin de semana...
November 03, 2025
 · 
TVyNovelas
Espinoza-Paz.jpg
Famosos
Espinoza Paz revela cuál es la canción que escribió para una mujer casada ¡y que fue el amor de su vida!
El cantante reveló la historia en una de sus presentaciones en vivo.
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez