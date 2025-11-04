Imelda Tuñón envía mensaje a Maribel Guardia: “Que deje de pelear y se quede con sus cosas”

Imelda Garza Tuñón sigue abriéndose camino en el medio artístico, pero la controversia con su ex suegra Maribel Guardia la persigue.

Y es que la prensa le preguntó sobre unas declaraciones que hizo, sobre que a Maribel le interesaba la herencia, así que Imelda aclaró: “Me refiero a lo de ella. O sea, yo creo que debería de dejar de pelear y ya quedarse con sus cosas, construir algún lugar bonito en donde esté en paz, no sé, O sea, hacer algo con todo ese dinero porque vive trabajando esa mujer, entonces pues que haga algo con eso”.

Imelda aclaró que se refería a la herencia de Maribel, mas no de la correspondiente de Julián Figueroa. “No, la de Julián es otra herencia”.

“O sea, yo me refiero a Maribel con con mi hijo. O sea, si ya no van a haber acercamientos ni nada, pues ya, que se quede ella con eso. ¿Para qué dejar cosas que en un futuro pueden ser rencores? ¡No, ya!”.

“La última palabra la va a tener el niño y luego el juez. Entonces, yo la verdad es que ahorita lo veo complicado. Tal vez cuando él ya sea mayor de edad cambie de parecer, pero ahorita yo veo complicada la situación. Entonces yo no sé qué les haya comunicado ella, pero ella está al tanto también de lo que piensa José Julián”.

Maribel Guardia explicó cómo fue que se llevaron a su nieto de su casa para devolvérselo a Imelda Garza Instagram

Sobre que Maribel Guardia se mudó y ya no vive en la casa que habitó su hijo Julián, Imelda comentó: “Ella disfrutó mucho esa casa. Tiene razón. Disfrutó mucho esa casa mientras vivía Julián. José Julián también disfrutó ese jardín”.

“Y es una casa que tiene buenos y malos recuerdos. Y al final del día fue donde falleció Julián también. Entonces yo creo que también es una manera en la que ella se puede liberar y puede estar en paz”.

Imelda también dijo: “La vida está llena de cambios. Nada es para siempre y todas las cosas están en constante movimiento y pues tienes que aprender que a veces hay que soltar ciertas cosas para poder avanzar”.

¿Habría reconciliación con Maribel Guardia?

Imelda fue clara al respecto de retomar una cercana relación con la que fue su suegra. “No, yo no creo que haya vuelta atrás con una persona que dijo que era como mi madre... Y luego al día siguiente se para, manda un boletín y se para decir cosas horribles sobre mí”.

“O sea, yo creo que ninguna persona que te quiere te hace eso. Jamás”.

“Yo creí que sí, que era como una segunda madre para mí. Pero ella claramente no fue una segunda madre para mí. Mi familia tenía razón, ella nunca me quiso. Ella siempre estuvo por el niño. Tengo mensajes desde noviembre en donde estoy hablando con mi familia y me dicen ‘salte de ahí, te va a querer quitar al niño’. Y yo también les decía ‘tengo miedo de que me quite el niño si me salgo’”.

“Duele porque confías en una persona y resulta que te traicionan”.

“Según ella dice que quiere que trabaje y así. Pero incitó a la gente a que me tiren hate en lo que trabajo. Entonces cómo quiere que trabaje ¿o quiere arruinar mi vida completamente? O sea, no entiendo qué es lo que quiere”, dijo Imelda sobre Maribel Guardia.