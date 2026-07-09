Thalía tomó decenas de medicamentos hace 18 años por la enfermedad que afectó su sistema nervioso

Thalía enfrentó en 2007 una crisis de salud que la mantuvo, por lo menos hasta 2019, en constante tratamiento.

La cantante y actriz de la saga de las Marías en la década de los 90 fue picada por garrapatas de patas negras, portadoras de la bacteria Borrelia burgdorfer, causante de la enfermedad de Lyme.

Thalía llegó a padecer dolores tan intensos que tenía problemas de movilidad. En 2019 anunció que finalmente había logrado que poner a la enfermedad en condición de remisión.

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Lyme, la enfermedad de Thalía

La experiencia, sin embargo, ha sido tan impactante en su vida que de ve en cuando suele emprender acciones para promover la prevención de dicha enfermedad.

Fue el caso de esta semana, cuando compartió una foto en la que se ve un acercamiento a su rostro rodeado de decenas de medicamentos.

No es una foto actual, es decir, que hoy Thalía no toma todas esas medicinas para mantener bajo control la enfermedad, sino que es una imagen de hace18 años.

Thalía misma aclaró en otra historia de su perfil de Instagram que se trata de una foto antigua. Esta publicación, de hecho, la cantante se denomina como Lyme Warrior.

Además, la cantante pidió a sus seguidores que tengan especial cuidado al estar en zonas boscosas, que es donde este tipo de garrapatas tienen su hábitat.

De acuerdo con un estudio de la UNAM, la enfremedad de Lyme “es la más común que se transmite por vector en Estados Unidos (donde reside Thalía) y en México los casos aumentan cada año.

La garrapata (vector) es el medio de transporte de diferentes bacterias, virus y parásitos de esa manera, cuando llega al humano la garrapata muerde y transfiere el microorganismo en la persona, provocando así la enfermedad, dice la investigación de la UNAM.

La cantante reveló en el podcast Pinky Promise que estuvo a punto perder la batalla contra el Lyme.

“Un día miré a los ojos a mi marido y le dije: hoy es el último día que me ves”.

Sin embargo, hicieron un último esfuerzo al someterse a un protocolo médico estricto y experimental con varios antibióticos.

Hoy, Thalía explica que aunque tiene la enfermedad Lyme controlada, bastaría que su cuerpo tuviera una crisis de salud para que resurgiera.