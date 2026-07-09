Mhoni Vidente predice una desgracia para Rafa Márquez, nuevo entrenado de México, en su vida personal

La tarotista Mhoni Vidente está segura de que a Rafa Márquez le irá bien como seleccionador mexicano.

Tendrá incluso un mejor desempeño del que tuvo Javier Aguirre en la competencia mundialista de 2030.

Pero en las cartas, el futuro no es solamente luminoso para el llamado Káiser Mexicano: hay un acontecimiento oscuro que tendrá que afrontar durante este proceso de cuatro años, según lo que Mhoni ve en sus cartas.

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El sólido matrimonio de Rafa Márquez

Rafa Márquez ha tenido una vida personal bastante discreta. Estuvo casado primero con Adriana Lavat y ahora lleva casi una década en vida de pareja con Jaydi Michel.

La modelo mexicana se ha convertido en empresaria y celebridad con una trayectoria vertiginosa sobre todo en España.

Actualmente participa en Maestros de la Costura, un reality show de diseño de modas que es muy popular en España y que acaba de comenzar una temporada con celebridades como competidores.

Márquez y Michel se enamoraron precisamente en España, cuando él era el defensa central estrella del Barcelona junto a Carles Puyol.

Tuvieron un inicio de romance accidentado ya que Lavat acusó a Rafa de haber salido con Jaydi cuando ellos todavía tenían una relación.

Lo cierto es que a lo largo de una década han mantenido un amor sólido y discreto.

La predicción de Mhoni Vidente sobre Rafa Márquez y Jaydy Michel

Pero ahora que Márquez tendrá que enfocarse en la Selección Mexicana, Mhoni Videte predice que se separarán.

“Se están divorciando; es triste y yo lo siento mucho pero se van a divorciar; pobre... pero él es muy bueno (como entrenador”.

Hasta ahora, hay que recalcar, no hay indicio alguno de problemas de pareja entre ambos y por el contrario, intercambian en redes sociales mensajes de solidaridad, apoyo y admiración.