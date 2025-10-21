Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a la carga en los juzgados, pero ahora por la herencia de Julián

Imelda había dicho que no estaba interesada en ninguna herencia ya que prefería enfocarse en su crecimiento profesional.

Luego de la batalla legal que protagonizaron Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño José Julián, ambas volvieron a verse cara a cara en los juzgados.

Guardia acudió al Juzgado Noveno de lo Familiar, en Cuernavaca, para darle seguimiento al proceso relacionado con la herencia de su hijo, Julián, quien murió dos años atrás.

Tras la extensa jornada de casi nueve horas de audiencia, Maribel ofreció unos palabras a la prensa, que la esperaba a la salida del juzgado, y dijo que este asunto se trata de un juicio de apelación promovido por su exnuera.

Serena, como es generalmente se presenta, la actriz y cantante indicó que se trata del primer encuentro de un proceso que les tomará mucho tiempo. Pero fue Marco Chacón quien dio más detalles del caso.

“No es nada del otro mundo. Ellos (Imelda y sus abogados) demandan la impugnación del testamento, y hoy se celebra la primera audiencia en la que nos han tomado declaración a cada una de las partes, de manera independiente”, dijo el representante legal.

Asimismo, destacó que, aunque las dos fueron citadas el mismo día y a la misma ahora, en realidad ni su esposa ni Tuñón se vieron frente a frente.

“No hemos interactuado en ningún sentido más que aquí, de lejecitos y visualmente. Es una fase procesal en la que no tenemos ninguna interacción”, agregó.

Sin dar más detalles, y ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre la supuesta falsificación del testamento, Maribel fue tajante: “Yo quiero lo mejor para el niño (su nieto), en el testamento el heredero universal es José Julián, pero yo no lo intesté. Yo no tengo vela en este entierro”, dijo.

Cabe recordar que, tras la muerte de Julián Figueroa, su esposa, Imelda Tuñón, aseguró que no estaba interesada en ninguna herencia ya que prefería enfocarse en su crecimiento profesional. No obstante, tras la aparición de un testamento fechado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, se alegó que el documento podría ser apócrifo, por lo que decidió emprender acciones legales.

Respecto a la situación familiar que enfrenta y el distanciamiento de su nieto, a quien no ve desde hace meses, Maribel no quiso hablar demasiado y sólo afirmó que se lleva en el corazón el tiempo que estuvieron juntos.