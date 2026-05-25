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MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana

La primera eliminación estuvo marcada por la salvación del público, que votó por Jazmín para que siga en la competencia

Mayo 24, 2026 • 
Alejandro Flores
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El drama de la primera eliminación

Captura Instagram MasterChef

Michelle, Claudia, Luis, Lancer, Carmen, Camila, Arturo, Javiery Jazmín se jugaron el primer reto de eliminación en MasterChef 24/7.

Todos ellos cocinaron la noche de este domingo 24 de mayo para intentar salvarse y seguir en el reality show que ha cambiado de formato y ahora permite que el público salve a un cocinero.
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Y el primer anuncio de salvación se hizo con base en los votos del público y fue Jazmín la que obtuvo el 32 por ciento de lo votos.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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¿A quién salvaron los chefs en la primera eliminación?

Enseguida fueron los chefs los que los que anunciaron a sus salvados. Uno a uno, Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez nombraron al cocinero que consideraron mejor.

  • Poncho salvó a Carmen, destacando el sazón que imprimió a su platillo.
  • El chef Herrera salvó a Lancer, quien había renunciado por supuestas faltas de respeto pero que decidió volver.
  • Zahie salvó a Michelle, con quien había tenido una fuerte discusión durante la semana pero que ahora tuvieron una reconciliación emotiva.
“Llora, llora, tienes que sacar tus emociones”, le dijo Zahie mientras la abrazaba.

Quedó en el olvido entonces la frase de “estúpida” que había dicho Michelle.

Al final, el eliminado fue Javier la Chuleta Metalera, quien perdió el reto de eliminación por presentar una chuleta que fue calificada de “plana” por los tres chefs.

MasterChef Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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