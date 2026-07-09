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Mujer en Venezuela SOBREVIVE bajo escombros junto a sus tres hijos alimentándolos con leche materna

La mujer logró mantener con vida a sus tres hijos.

Julio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Madre-leche-materna.jpg

Madre logró salvar la vida de sus hijos bajo los escombros de un edificio colapsado en Venezuela.

Getty Images

Una madre venezolana ha conmovido a miles de personas tras conocerse su historia y considerarla un símbolo de instinto de protección y sacrificio. Y es que la mujer logró mantener con vida a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante los 11 días que permanecieron bajo los escombros.

Medios locales recogen que la madre y sus hijos quedaron sepultados tras el colapso de un edificio en La Guaira, Venezuela.

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Durante casi 12, la madre habría hecho todo lo posible para mantener con vida a sus pequeños. Según la prensa, él único alimento que pudo ofrecerles fue su propia leche materna, permitiéndoles resistir hasta que los equipos de rescate los encontraron.

La imagen de la familia saliendo con vida de entre los escombros ha sido compartida miles de veces provocando mensajes de admiración en todo el mundo.

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De acuerdo con los reportes, el desastre dejó más de 3 mil 500 personas fallecidas, miles de heridos y decenas de miles de damnificados, siendo La Guaira una de las zonas con mayores afectaciones.

Venezuela Terremoto sobrevivieron
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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