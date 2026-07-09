Mujer en Venezuela SOBREVIVE bajo escombros junto a sus tres hijos alimentándolos con leche materna

Una madre venezolana ha conmovido a miles de personas tras conocerse su historia y considerarla un símbolo de instinto de protección y sacrificio. Y es que la mujer logró mantener con vida a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante los 11 días que permanecieron bajo los escombros.

Medios locales recogen que la madre y sus hijos quedaron sepultados tras el colapso de un edificio en La Guaira, Venezuela.

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CONOZCALA Ella es una heroína,madre Venezolana que mantuvo vivos a sus 3 hijos alimentandolos con leche materna durante 11 dias. Fueron rescatados con vida del edificio OPP en La Guaira, Venezuela. Es un milagro. Hay mujeres que merecen un monumento. pic.twitter.com/ouUmBxiAHZ — Salvador Macías 🇲🇽🇻🇪🇺🇸 (@smaciasr) July 7, 2026

Durante casi 12, la madre habría hecho todo lo posible para mantener con vida a sus pequeños. Según la prensa, él único alimento que pudo ofrecerles fue su propia leche materna, permitiéndoles resistir hasta que los equipos de rescate los encontraron.

La imagen de la familia saliendo con vida de entre los escombros ha sido compartida miles de veces provocando mensajes de admiración en todo el mundo.

Los terremotos registrados el 24 de junio de 2026, con magnitudes cercanas a 7.2 y 7.5, provocaron una de las peores tragedias recientes en Venezuela.

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De acuerdo con los reportes, el desastre dejó más de 3 mil 500 personas fallecidas, miles de heridos y decenas de miles de damnificados, siendo La Guaira una de las zonas con mayores afectaciones.