Natalia Jiménez llora al anunciar qué pasará con su hija tras 5 años de luchar por ella: Se burlaban de mí

“Hace seis años estaba en bancarrota y se burlaban de mí diciendo que no iba a salir adelante”

Con esta frase desgarradora frase, la cantante Natalia Jiménez resumió la lucha que ha tenido en tribunales por la custodia de su hija.

Natalia se casó en 2016 con Daniel Trueba y tras cinco años de matrimonio, anunciaron su separación y divorcio. Desde entonces también, sin embargo, comenzó el calvario legal de Natalia.

“Ha sido un proceso largo, difícil y caro, sobre todo en Estados Unidos”, dice Natalia ahora que por fin ve la luz al final del camino.

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¿Qué pasará con la hija de Natalia Jiménez?

Luego de este lustro de pleito, la cantante finalmente anuncia que ha ganado una batalla.

“El juez me ha permitido poder relocalizarnos (ella y su hija) para vivir juntas sin tantas dificultades, sin tantos frenos. Tener la vida que Alesandra se merece vivir: sin tantos obstáculos”.

Natalia Jiménez ha señalado que su vida en pareja con Daniel Trueba estuvo marcada por la violencia: lo acusó de control y abuso emocional, además de “hacerle daño” a su hija con “empujones” y tener un comportamiento de “abuso y adicciones”.

Todo esto, ante tribunales: primero durante su divorcio y luego en la batalla por la custodia.

Por eso ahora, al hacer una recapitulación de este pleito, Natalia llora por lo que ha logrado con su hija:

“Vamos a poder viajar a México, recuperar sus gastos de manutención para su crianza”.

En su mensaje, publicado en su perfil de Instagram, también agregó un consejo para “las mujeres que viven una situación similar":