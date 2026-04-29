Imelda Tuñón abre la puerta al amor; ¿su novio ya conoce al hijo que tuvo con Julián Figueroa?

En medio de la controversia que ha rodeado su vida en los últimos meses, Imelda Tuñón comienza a restablecer también su mundo emocional. Después de enfrentar la tristeza por la pérdida de Julián Figueroa, la joven ha encontrado una nueva ilusión al lado de Jorge Baruch, abogado fiscalista con quien, de acuerdo con información publicada, mantiene una relación sentimental desde hace algunos meses.

La propia Imelda habló de esta nueva etapa y reconoció que la relación le ha dado estabilidad, complicidad y una forma distinta de acompañamiento en un nuevo ciclo de su vida.

“Nos conocimos el año pasado, ya llevamos como seis meses. Es sagitario, igual que yo, somos iguales. Mucho fuego. Sí, compaginamos”, expresó.

Sin embargo, aunque hoy se da una oportunidad en el amor, Imelda tiene claro que su principal compromiso está con su hijo José Julián, a quien atiende de tiempo completo. Para ella, reconstruir su vida sentimental no significa descuidar su papel de madre, sino encontrar equilibrio entre su maternidad, su vida personal y sus responsabilidades diarias.

“Me levanto todos los días a las cinco de la mañana a hacerle de desayunar, lo mando a la escuela, me estoy encargando ahorita de su manutención, y ya contraté a alguien que me ayude, que me apoye con todo lo que tengo que hacer, porque no soy muy buena en la cocina”.

¿El novio de Imeldla Tuñón ya convive con su hijo?

Sobre la convivencia entre su hijo y su actual pareja, Imelda explicó que José Julián ya lo conoce, aunque por ahora lo ubica como un amigo. También reconoció que su hijo vive una etapa muy especial y que es celoso con ella, por lo que ha decidido manejar esta relación con cuidado, respeto y sin forzar ningún proceso.

“Ya lo conoce como mi amigo, obviamente, y siempre que hemos salido pues yo duermo con mi hijo. Mi hijo es una de las personas más celosas del mundo... Es que él está en una edad muy especial”.

Profesionalmente, Imelda atraviesa una etapa de construcción y tras lanzarse como cantante del regional mexicano, formará parte del Festival del día del niño de la estación La Mejor FM, este próximo 30 de abril.