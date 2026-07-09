El secreto con el que Ximena Herrera entra a La Casa de los Famosos 2026

Ximena Herrera ya empezó a jugar.

La tercera habitante de La Casa de los Famosos 4 tuvo su primera entrevista con Diego de Erice y lanzó dos declaraciones que despistaron incluso a sus fans.

La actriz boliviana (y mexicana por decisión) respondió a las primeras preguntas incómodas de la red.

¿Cuántos hijos tiene Ximena?, soltó Diego.

Ella respondió en broma: Nueve.

Luego aclaró: No, ninguno, no tengo hijos.

TE RECOMENDAMOS: La fuente de la eterna juventud de Vera Wang son dos alimentos chatarra; así luce a los 77 años

Los ideales de Ximena Herrera

De hecho, Ximena Herrera es una férrea defensora de la decisión de NO ser madre que pueden ejercer las mujeres.

La actriz asegura que no tener hijos fue una decisión consciente que le ha permitido vivir con mayor libertad; igual que lo ha sido el hecho de que vive en un país distinto al del resto de su familia.

El misterio sucedió cuando la pregunta fue si tenía novio: Primero, durante una dinámica grabada, Ximena Herrera dijo que no, que no tenía novio.

Pero luego, en la entrevista con Diego de Erice, Ximena respondió en tono enigmático.

“Entro a la Casa teniendo una persona especial afuera”.

Diego incluso la cuestionó un poco más y Herrera respondió: